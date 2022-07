Mañana ajetreada este martes en las oficinas de Ipurua. El Eibar ha presentado de una tacada a tres nuevas incorporaciones para la presente temporada; Chema, Álvaro Vadillo y Jon Bautista. El primero ya jugó en el Eibar en el tramo final de la pasada temporada como cedido del Getafe y ahora llega en propiedad. Vadillo lo hace también en calidad de cedido por el Espanyol, mientras que Bautista ha firmado por tres temporadas - el Eibar comparte sus derechos federativos con la Real Sociedad-.

César Palacios, director deportivo del club armero, ha señalado que «con estas tres incorporaciones tenemos una plantilla muy completa, con muchas alternativas y competitiva, que es algo que siempre ha caracterizado a este grupo. Volveremos a serlo, vamos a intentar ser mejores si cabe». Y ha dejado la puerta abierta a más llegadas. «Puede haber alguna incorporación más en la delantera, que es lo que estamos esperando. Tenemos gran parte del grupo de la temporada pasada y eso es vital. Queremos ser un equipo trabajador y humilde, pero ambicioso y competitivo. Espero que podamos ponerlo en práctica desde la primera jornada».

«Mi objetivo es marcar goles, pero por encima de todo está el equipo, seguro que este año logramos el objetivo del ascenso» Jon Bautista | delantero

El exrealista Jon Bautista se ha estrenado con sus nuevos colores. «Estoy muy contento de venir al Eibar. El año pasado no fue bueno para mí. Tuve una lesión y las cosas no salieron como yo quería, pero estoy contento de que el Eibar haya apostado por mí. No me queda otro remedio que trabajar día a día y espero que sea una buena temporada para mí». «Mi objetivo es marcar goles, pero por encima está el equipo -añade-. La temporada pasada, el Eibar tuvo una mala experiencia en el último momento, pero seguro que este año conseguiremos el objetivo del ascenso. Soy un jugador maduro a pesar de mi edad, he pasado varias experiencias, pero como en casa no se está en ningún lado. Seguro que voy a estar muy a gusto aquí. Ha llegado el momento de demostrar lo que ya se vio de mí».

«El Eibar ha sido el club que ha puesto más interés en que esté ahora aquí, tengo la suerte de haber logrado cuatro ascensos álvaro vadillo | delantero

Chema reconoce que «cuando terminó la pasada temporada, una de las opciones más claras que tenía era volver al Eibar. Me sentí muy querido y me identifico mucho con los valores del club. Todos hemos hecho un esfuerzo para estar aquí de nuevo».

Y por último Vadillo ha admitido que «el Eibar ha sido el club que ha puesto más interés en que esté aquí. Eso es lo que más valoro y a lo que más importancia doy. Tengo la suerte de haber logrado cuatro ascensos a Primera. Si algo tienen en común es no hablar de ellos. En los equipos con los que los he conseguido, nos limitamos a disfrutar del día a día, entrenando y luego jugando».