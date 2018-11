S.D. Eibar Reencuentros ante un viejo conocido José Luis Mendilibar, pensativo, durante un entrenamiento del Eibar en Atxabalpe. / MORQUECHO El entrenador y hasta cuatro jugadores armeros militaron en su día en un Valladolid con el que el Eibar lleva doce temporadas sin coincidir LETIZIA GÓMEZ EIBAR. Miércoles, 7 noviembre 2018, 07:36

El compromiso de este sábado (13.00) en el Nuevo José Zorrilla supone una visita inédita para el Eibar en lo que a la máxima categoría se refiere, aunque no así en Segunda, donde tan solo han llegado a coincidir en tres temporadas, la últimas hace ya doce años. El equipo pucelano es, por tanto, un viejo conocido con el que el club armero. Varios de sus componentes mantienen un especial lazo de unión, toda vez que José Luis Mendilibar, Rubén Peña, Pedro León, Joan Jordán y Pablo Hervías han defendido la camiseta blanquivioleta, algunos con tanta vehemencia que sus nombres han quedado grabados para siempre en la historia del club castellano-leonés.

Si en algún sitio veneran la figura del técnico de Zaldibar más allá de estos lares es precisamente en Valladolid. Y motivos no les faltan. Pese a todos los problemas económicos que rodeaban a la entidad pucelana, el preparador vizcaíno no solo logró ascender a los blanquivioletas en la campaña 2006-07, sino que lo hizo estableciendo el récord de puntuación con 88 puntos, y rompió todas las marcas de imbatibilidad al no sufrir más que seis derrotas en 42 jornadas.

El actual técnico azulgrana mantuvo al cuadro vallisoletano en Primera las dos siguientes campañas, pero tras el primer partido de la segunda vuelta de su cuarta temporada allí fue sustituido por Onésimo Sánchez, un hombre de la casa, que diez partidos después tuvo que ceder el testigo a un Javier Clemente que tampoco evitó el descenso.

Mendilibar no es el único que se ganó el corazón de la grada del José Zorrilla. Aún permanece fresco en el recuerdo la reciente cesión de Pablo Hervías, uno de los grandes artífices de que el Valladolid esté hoy en Primera sorprendiendo por sus buenas prestaciones.

Héroe del ascenso

El riojano se convirtió en uno de los héroes del último ascenso tanto por lograr uno de los goles del triunfo ante Osasuna que proporcionó el billete para disputar el playoff, así como por los dos tantos que firmó en la promoción.

Pero además de ellos, también hay otros tres efectivos de la plantilla azulgrana que también tienen pasado pucelano. Pedro León no ha olvidado que algunos de sus primeros pasos en la máxima división los dio en el Valladolid en la campaña 2008-09, en la que coincidió precisamente con Mendilibar en el banquillo, una circunstancia clave para que el murciano fichara por el Eibar el verano de 2016.

Más difícil es que en Valladolid recuerden el paso de Rubén Peña por el club blanquivioleta, puesto que el abulense apenas disputó cuatro partidos ligueros y dos de Copa cuando tan solo tenía 21 años. Bastante más fructífera resultó la estancia de Joan Jordán, que participó en 35 partidos, todos ellos como titular, dejando una grata sensación que fue precisamente la que llevó al Eibar a abonar un millón de euros al Espanyol, club al que pertenecía, para hacerse con sus servicios.