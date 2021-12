La reducción de aforo no afectará al derbi de Ipurua

Eibar La reducción de aforo no afectará al derbi de Ipurua El Eibar sigue con su plan de venta de entradas establecido, ya que la limitación provisional al 75% le permite albergar a seis mil espectadores

El Eibar no alterará su plan de venta de entradas adicionales de cara al derbi de mañana ante la Real Sociedad B en Ipurua, pese al acuerdo alcanzado ayer entre Sanidad y las comunidades autónomas para reducir al 75% de aforo en todos los estadios de fútbol. Dado que cada territorio tiene la potestad de reducir aún más el número de espectadores, el club sigue a la espera de conocer la determinación definitiva que tome el Gobierno Vasco, que en boca del lehendakari Iñigo Urkullu, ya manifestó su deseo de acortarlo al 50%, aunque desde el Ejecutivo de Vitoria no descartan asumir el 75% estatal.

La limitación establecida por el Gobierno central permitiría al Eibar albergar hasta 6.000 asistentes, una cifra que no se ha alcanzado desde la irrupción de la pandemia. De este modo, no tendría que anular todas las localidades que ha despachado hasta la fecha, que son muchas, y, aunque no se ha facilitado el número de billetes vendidos, desde el club apuntan que esperan la mayor entrada de toda la temporada, que podría superar por primera vez los 5.000 espectadores.

En cambio, si finalmente en Euskadi la cifra se reduce a ese 50% deseado por Urkullu, el Eibar tendría que cancelar todas las localidades vendidas y abrir una lista de inscripción para dar prioridad a los abonados, y apenas tendría 24 horas para poder reorganizar todo el proceso.

Experiencias anteriores

Parece que, por ahora, el club armero ha podido esquivar la maldición que le persigue en los derbis, ya que aún permanece fresca en la memoria la suspensión del partido ante el primer equipo de la Real Sociedad que debía haberse disputado el 15 de febrero del 2020, debido al aire contaminado procedente del vertedero de Zaldibar, que se había derrumbado el día 6 de ese mismo mes, sepultando a dos trabajadores de la empresa.

Para colmo de su frustración, precisamente el mismo día en el que estaba previsto que se jugara ese duelo aplazado, el 10 de marzo, el Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez ordenó que todas las competiciones deportivas se realizaran a puerta cerrada, lo que convirtió a Ipurua en el primer estadio que no abría las puertas al público en una de las citas en las que se preveía una de las mejores entradas en el feudo eibarrés.

Desde aquella fatídica fecha, tanto el estadio armero como el resto de los campos que acogen competiciones de LaLiga y Smartbank permanecieron vacíos hasta que el pasado mes de agosto se volvió a permitir la entrada de espectadores, con una limitación del 30% del aforo, mientras que el 1 de octubre se anularon las restricciones de aforo.

Tras apenas tres meses de 'normalidad' en los que el Eibar solo ha disputado siete partidos sin verse obligado a acotar la entrada al campo, el club azulgrana asume con resignación la vuelta a unas medidas que, como a todos, le han provocado unas notables pérdidas económicas en facturación en taquilla.