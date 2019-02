SD Eibar Sin Ramis pero con Pedro León para recibir al Getafe Pedro León, durante una sesión de entrenamiento. / Morquecho Mendilibar admite que el choque ante los getafenses «será más complicado que ante el Sevilla» J.A. REMENTERÍA Jueves, 14 febrero 2019, 14:23

El central Ramis no estará mañana sobre el terreno de juego en Ipurua para recibir a las 21.00 horas al Getaf. unto al veterano jugador tampoco el portero Dmitrovic ni el lateral derecho Jordi Calavera. El resto, a tenor de palabras de Mendilibar, «están todos bien», incluido el centrocampista Pedro León. El objetivo es ganar en Ipurua, mantener su condición de invicto en las dos jornadas que han jugado como local y con la portería a cero frente a el Espanyol y Girona respectivamente.

El técnico armero reconoce que se le ha pasado «el cabreo de Sevilla» y matiza «soy una persona que en el momento estoy enfadado, pero ya cuando hablas en el primer entrenamiento y dices lo que piensas, empiezas a pensar en el siguiente encuentro». El responsable del banquillo armero admite que en las dos últimas salidas ante el Leganés y Sevilla han ido ganando y no han amarrado la ventaja, «es verdad que nos falta saber aguantar cuando llega el momento de que te lo estás pasando mal, hay que aprender dejar pasar el tiempo, pero yo como entrenador no lo he sabido o no lo sé, por tanto si yo no lo sé difícilmente mis jugadores».

Visita Ipurua el Getafe, equipo que marcha en la quinta posición, un rival que lleva sacados del orden de 16 puntos fuera de casa. «No me sorprende que ande bien el Getafe, es un equipo que ya el año pasado estuvo acertado y esta temporada desde el prinicipio está dando pasos firmes. No es una racha porque llevan tiempo en zona alta, se trata de un rival que tiene claro a qué juega, en todos los partidos partidos nadie ha demostrado que es superior con claridad ante ellos«.

Mendilibar destaca que se trata de un equipo fuerte y que el duelo será más complicado que ante el Sevilla, «no será fácil de batirles, para mí este choque es más complicado que ante el Sevilla . Nosotros haremos nuestro juego, es bueno saber cómo juega el rival, pero nosotros también jugaremos como lo hacemos».

Los convocados son Riesgo, Areitio, Rubén Peña, Bigas, Oliveira, Arbilla, Cote, Diop, Jordán, Escalante, Sergio Álvarez, De Blasis, Orellana, Charles, Enrich, Kike García, Marc Cardona, Pere Milla y Pedro León.