S.D.Eibar Ramis: «Tenemos que ser nosotros mismos ante el Betis» Imagen de archivo de Ramis entrenando en Atxabalpe / Félix Morquecho Los armeros no ganan fuera de Ipurua desde que lo hicieran el 7 de octubre en Girona (2-3) J.A. REMENTERÍA Jueves, 20 diciembre 2018, 13:26

El capitán Iván Ramis ha hablado de sus sensaciones de cara al partido de este sábado, a las 13.00 horas, en el Benito Villamarín ante el Betis. El Eibar lleva tres jornadas sin ganar desde que lo hiciera ante el Real Madrid. Desde entonces su trayectoria ha sido la de una derrota y dos empates y ahora el conjunto armero quiere acabar con esta fase y despedir el año con una victoria. «Ganar al Real Madrid por 3-0 es un partido más, el equipo hizo historia pero somos conscientes que tenemos que trabajar igual o más con nuestros rivales para lograr nuestro objetivo de permanencia», ha afirmado Ramis en rueda de prensa.

El veterano jugador ha confesado que están jugando bien pero que no se ve reflejado en el resultado. «No ganamos pero tampoco hemos perdido ante Levante y Valencia, pero pienso que puntuar siempre es positivo». El año se cierra con el Betis, un conjunto en alza, que está en el mejor momento de lo que va de temporada, «se trata de un rival que trata bien el balón e intenta buscar los mejores espacios para atacar al contrario. Nosotros intentaremos dejar pocos espacios para que ellos no se aprovechen, pero ante todo tenemos que ser nosotros mismos, si lo conseguimos, tenemos posibilidad de hacer cosas grandes».

Ramis, preguntado por los medios, ha hablado sobre Inui, el japonés que fichó por el Betis al término de la pasada campaña y que no está teniendo protagonismo en el cuadro verdiblanco. «Es un buen jugador, pero al final la responsabilidad de jugar o no la decide una persona, solo pueden jugar once y tres cambios. Inui querrá jugar más de lo que está haciendo y cuando pueda lo hará al cien por cien porque es un buen jugador, por los tres años que ha estado aquí».

El Eibar lleva desde el 7 de octubre sin ganar fuera. Lo hizo en Montilivi ante el Girona por 2-3 y el Villamarín se presenta como una nueva oportunidad. «Vamos con la intención de ganar o puntuar cuando menos. Puntuar siempre es positivo en esta Liga, aunque la evolución de un camino u otro marca el resultado, el primer objetivo ganar y si no se puede, puntuar. Fuera de casa podemos mejorar, tenemos que evitar errores para no encajar y no se nos ponga el partido cuesta arriba. Venimos jugando bien, pero nos falta ganar», ha dicho Ramis.

El central entiende que al Betis le pueden hacer daño «siendo nosotros, presionando arriba, robando y teniendo agresividad, intentaremos hacer nuestro juego ante un buen equipo. Al Betis podemos hacerle daño sin le robamos el balón y mantenemos nuestra rapidez en los metros finales». Ramis ha reconocido que está satisfecho con su rendimiento a nivel personal «creo que estoy haciendo buenos partidos, me siento estable y se puede crecer más. Intento demostrar quién soy y quiero seguir trabajando para ir a más».