El Racing quiere sellar la permanencia matemática ante el Eibar

El Eibar se presenta en El Sardinero ante el Racing de Santander en partido de liga después de muchos años sin hacerlo. En partido de liga, todos en Segunda, la última vez que el Eibar jugó en El Sardinero fue en la temporada 2001/2002 con empate 1-1. La única vez que el Eibar ha ganado en feudo cántabro fue en la temporada 91/92 con un 0-2. Los armeros han jugado en liga de Segunda en ocho ocasiones con cinco derrotas, dos empates y una victoria, contando estos partidos desde los años cincuenta. En la ida, el Eibar venció 2-1 en un partido en el que el Racing fue de menos a más y puso en aprietos a los hombres de Garitano.

El Racing en su feudo de veinte partidos, ha ganado cinco, ha empatado seis y ha perdido nueve. El conjunto santanderino en las tres últimas jornadas ha ganado dos y ha empatado uno, ha doblegado al Granada e Ibiza y ha hecho tablas en la última jornada en casa del Mirandés. Ha reaccionado en su lucha por la permanencia matemática. El partido ante el Eibar es visto como una final para certificar seguir un año más en Segunda.

El mediocentro racinguista Aritz Aldasoro ha aseverado en la página web del Racing que «estamos en una buena dinámica, pero aún no estamos matemáticamente salvados, por lo que tenemos que seguir trabajando como en los últimos partidos, sin bajar los brazos». El beasaindarra, que creció en la Real Sociedad como jugador, ha dicho que «queremos salvarnos delante de nuestra afición y si queremos ganar al Eibar tendremos que salir a muerte». Augura que «va a ser un partido muy difícil, ellos vienen en un momento crucial, necesitan ganar sí o sí, nosotros también, por lo que creo que va a ser un partido disputado y bonito de ver». En lo personal, tras acumular más de 1.800 minutos este curso 2022/23, Aldasoro reflexionó que «mi etapa en el Racing tiene dos fases, al principio no contaba mucho, pero siempre he creído que hay mucha competencia, ahora estoy participando más, yo siempre he intentado dar lo máximo. Todos estamos a gran nivel y esa competitividad nos hace a todos ser mejores», y concluye que «tengo contrato para el año que viene, estoy encantado, por lo que solo me centro en acabar bien la temporada».