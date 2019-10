S.D. Eibar Mendilibar : «Quizá me haya equivocado yo y no mis jugadores» Para Mendilibar «el no haber robado en campo contrario» resultó determinante en la dura derrota ALBERTO ECHALUCE Sábado, 19 octubre 2019, 19:12

El entrenador del Eibar, José Luis Mendilibar, entonó un mea culpa al término del encuentro y señaló que «quizá me haya equivocado yo y no mis jugadores». Se refería Mendilibar a que «hemos dejado muchos espacios entre la defensa y el centro del campo y quizá a partir de ahí han llegado muy fácil. Nuestra defensa ha estado bien pero la victoria de ellos ha sido inapelable».

«Mérito del Barcelona»

Mendilibar señaló también que la derrota de su equipo es «mérito del Barcelona, pues han sabido hacer las cosas bien y contrarrestar nuestro juego. A nosotros nos ha costado mucho. No hemos robado ningún balón en campo contrario». No obstante, le sentó muy mal la primera jugada del Barcelona. «Te hacen una primera ocasión y después te meten el gol. Han jugado muy bien al primer toque, con Suárez llegando y De Jong en zonas intermedias. Ellos han sabido jugar desde atrás muy bien», dijo Mendilibar, quien asimismo consideró que su equipo «jugó mejor en la primer parte que en la segunda». Igualmente, apreció «cansancio» en sus hombres, originado según el tecnico de Zaldibar «por correr detrás del rival». De esta manera, Mendilibar dijo que «quise cambiar en la segunda parte, porque veía que el Barcelona estaba siendo superior», aunque reconoció que a veces «es difícil parar a un rival así».

También apreció que a su equipo le había costado «cerrar los huecos que crean los laterales», aunque insistió en que el mérito era de los de Valverde, equipo al que vio como un grupo «motivado y con ganas». Junto a ello valoró que la falta de ocasiones fue determinante. «No hemos tenido ocasiones. Ellos han jugado muy cómodos. Cogían en el centro del campo solos y se iban solos hacia arriba».

Preguntado por los cincos cambios introducidos , Mendilibar dijo que «no miro la alineación anterior para estudiar un nuevo partido. Han sido dos semanas sin jugar y he pensado que esta alineación podía ser la idónea. No les hemos creado problemas y han jugado cómodos». En cuanto al nuevo terreno de juego híbrido no percibió que «el balón rodara menos. Tenenos que estar mas espilabados. Calentamos en seco y después el campo se riega. El entrenamiento inicial tiene que ser en las mismas condiciones».

Elogió a Valverde. «Es un gran entrenador. No dudéis de él. Es lo mejor que puede tener el Barça». Finalmente, Mendilibar recomendó «olvidar este partido, pero sabiendo los errores cometidos, para preparar el próximo».

Sergio Álvarez «Tenemos que seguir con nuestras señas de identidad» El centrocampista Sergio Álvarez aseguró que «te vas fastidiado por el 0-3. Ellos han fallado pocos pases y con la facilidad que se plantaban en nuestra área nos han superado. Ha sido un buen Barcelona». Mantuvo el asturiano que «nos ha faltado intensidad para robarles el balón y crearles peligro». Asimismo, Álvarez, en sus conclusiones, dijo que «no hemos estado del todo ajustados y tenemos que seguir con nuestras señas de identidad». Sergi Enrich «Hay que valorar el equipo que teníamos frente a nosotros» El delantero Sergi Enrich reaparecía tras una lesión y apuntó que «ha sido un partido complicado, pero siempre lo afrontamos con ilusión. Han sido superiores y nos han ganado con una clara diferencia». Para el jugador menorquí «hay que valorar el equipo que teníamos enfrente. Son grandes jugadores con lo que se demuestra que estamos realizando un gran trabajo y que somos equipo de Primera». Apreció que desde hace unas semanas estaba recuperado.