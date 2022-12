Quique González puede ser la novedad en la convocatoria para enfrentarse al Levante Garitano lleva realizando cambios en el once, de cinco y seis hombres, en las tres últimas jornadas que se han resuelto con triunfos y liderato

El Eibar finaliza hoy las sesiones preparatorias para enfrentarse mañana, 19.00 horas, en el Ciutat de Valencia al Levante. Garitano dará a conocer sus impresiones y confeccionará la lista de la expedición que viaje a Valencia. No habrá muchas novedades, la que puede darse es la del delantero Quique González que ha entrenado con el resto de la plantilla esta semana sin haber dado síntomas de dolor de su lesión muscular. La baja que se puede dar es la del centrocampista Aketxe, que no se recupera al cien por cien de sus molestias. En cuanto al once es complicado saber cuáles son las intenciones de Garitano que, en las tres últimas jornadas ante Huesca, Burgos y Oviedo, ha hecho del orden de cinco y seis cambios en las alineaciones: ante el Huesca respecto al partido frente al Cartagena hizo cinco cambios; seis contra el Burgos con respecto al Huesca y otros seis ante el Oviedo respecto al choque ante el Burgos.

Esta política de relevos ha coincidido con la mejor etapa del Eibar en lo que va de campaña, tres partidos seguidos con tres victorias en las que destacan las remontadas ante el Huesca y Burgos. El momento dulce del Eibar llama poderosamente la atención, le ha convertido en el líder de Segunda de manera incontestable. Mañana en el feudo del Levante afronta el último partido liguero del presente año, un choque entre dos rivales que se hallan en un buen momento de forma en todos los conceptos. Dependiendo del resultado, una jornada más los primeros puestos pueden sufrir movimientos en sus posiciones, del líder Eibar al séptimo Cartagena solo les distancia cuatro puntos.