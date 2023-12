No quedan entradas para el encuentro de Copa del Rey con el Athletic Solamente restan las que liberen los abonados; el club informará cuándo se pondrán éstas a la venta

Orsaixan y la web de venta de entradas del Eibar han colgado el cartel de 'No hay entradas'. De los 400 billetes iniciales para que el público general viva el enfrentamiento de Copa del Rey contra el Athletic Club han volado en cuestión de tres horas, y los aficionados que no se hayan hecho con su asiento deberán esperar a las comunicaciones del club armero, que indicará cuándo se podrán a la venta las localidades que los abonados hayan liberado por no poder acudir al choque del 7 de enero a las 19.00 horas.

Lo cierto es que la imagen inicial minutos antes de la apertura de la taquilla en Orsaixan auguraba un resultado poco favorecedor para el Eibar. El frío, las fechas navideñas, el horario laboral, el precio de los tickets... Eran varios los argumentos que podían rondar por la cabeza del aficionado al ver la situación en los aledaños al estadio. Todo ello se difuminó en poco más de tres horas. Con todo, supone un éxito para la entidad armera –junto con la gratuidad para los abonados–, que verá su estadio de Ipurua lleno para un choque tan importante. El Athletic Club no querrá salir eliminado en esta eliminatoria a partido único en lo que es su torneo fetiche. En el primer duelo para los armeros en 2024, segundo para los leones, el papel de la afición será vital.