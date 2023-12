Ya se pueden adquirir las entradas para el derbi con el Athletic de la Copa del Rey

Va quedando menos para que el Eibar regrese a la competición y el club ha hecho la primera llamada a sus aficionados para el duelo del 7 de enero contra el Athletic Club de dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Las entradas están a la venta desde hoy a las 09.30 horas para el público general, tanto de forma presencial en Orsaixan como online, en el enlace www.sdeibar.com/entradas.

Solo podrán adquirirse un máximo de dos billetes por persona, y la entidad armera ha comunicado que serán 400 los que podrán adquirirse. La razón no es otra que los asientos libres que quedan tras el reparto a abonados –que actualmente suman 6.200 personas–, las que se entregan por cortesía al club rival –los rojiblancos venderán 306 entradas entre sus aficionados–, y los necesarios para satisfacer la demanda interna entre plantilla del equipo, empleados, patrocinadores y miembros del Club de Empresas, además de periodistas, el palco y aquellas zonas reservadas a minusválidos.

Como ha indicado el club armero, los precios van desde los 60 hasta los 80 euros, dependiendo de la zona elegida. Los fondos tienen el coste más bajo con 60 euros, seguido de la Zona B con 70 y la Zona A con 80 euros. En el caso de los abonados, como premio por la renovación por un año más, no tendrán ningún tipo de sobrecoste para disfrutar de este enfrentamiento copero, aunque tendrá que realizarse con la suficiente antelación. Por vía online el plazo de renovación terminará el viernes, día 29, mientras que de forma automática se renovará a todos aquellos que no lo hayan hecho antes o no se hayan dado de baja. Las obligaciones económicas deberán estar resueltas antes del 4 de enero para poder beneficiarse de esta ventaja. Asimismo, la entidad azulgrana sortea dos experiencias VIP para este partido contra el Athletic Club.

Por otro lado, aquellos socios armeros que no puedan asistir al choque pueden liberar su asiento. Será una decisión sin vuelta atrás, es decir, en caso de ceder su asiento no podrá recuperarse. Quienes se vean obligados a optar por esta decisión recibirán 20 euros.

En cuanto a los abonos infantiles, los aficionados adultos que usen un carné de algún menor tendrán que pasar por Orsaixan para validar su acceso, antes del 5 de enero. Aunque el horario del partido no da permiso a que los adultos usen estos abonos, se ha acordado que bajo el pago de 30 euros pueda permitirse.

Todas estas decisiones vienen dadas desde el Consejo de Administración de la Sociedad Deportiva Eibar, en aras de conseguir el lleno absoluto para este importante partido de Copa del Rey. La afición tiene una gran influencia sobre la plantilla azulgrana y sus ánimos marcarán la diferencia.

Esta eliminatoria a único partido en dieciseisavos de final da más razones al Eibar para dar la campanada al igual que lo hizo en San Mamés hace ya once años, en el que el empate 1-1 en la vuelta con gol de penalti de Arruabarrena dejó a los leones fuera del torneo del KO, tras empatar sin goles en Ipurua. Los entrenados por Joseba Etxeberria querrán valerse de ese precedente para superar el cruce, acceder a octavos de final y comenzar el año nuevo con buen pie.