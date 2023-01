No pudo con un rival con las ideas claras

Una jornada más el Eibar sigue invencible en Ipurua y un día más con portería a cero y defensa firme. Sumó un empate ante un Leganés trabajado, que no perdió su personalidad frente a un Eibar que por momentos estuvo maniatado por los hombres de Imanol Idiakez, siempre solidarios y firmes. Octava jornada consecutiva invicto el equipo armero que, a pesar de haber sumado un punto esta jornada, sigue en posición de ascenso directo.

El Eibar esperaba a un Leganés que venía dispuesto a ser el primer equipo en ganar en Ipurua. La trayectoria del equipo entrenado por el donostiarra Imanol Idiakez generaba un gran respeto, no en vano es uno de los equipos llamados a pelear por el play off. Podría considerarse un rival directo para un Eibar que, cada jornada que pasa, tiene presente que no puede fallar.

Garitano no sorprendió con su once. Las ausencias por sanción de Sergio Álvarez y Stoichkov fueron suplidas por Nolaskaoin y Bautista, respectivamente, hombre por hombre. El resto fueron los mismos, sin ninguna variación. Las bajas de Aketxe, Correa y Blanco Leschuk siguen siendo un contratiempo bien resuelto hasta el momento, aunque su específica aportación supone una herramienta de desahogo para competir y tener alternativas cara a esa lucha por lograr el premio del ascenso. Sin embargo, en la tarde de este sábado sí se echó en falta especialmente a su jugador franquicia Stoichkov, quien maximiza de manera extraordinaria las opciones que se le presentan. El guion del partido fue el mismo que se ve en Ipurua cada jornada que juega de local. El Eibar, pese a tener el control y acercarse a ráfagas al área pepinera, no pudo superar al Leganés. El cuadro madrileño cerró todo los caminos, no perdió la compostura y supo frenar la generación del juego períferico del Eibar.

Brilló sobremanera, particularmente quiero destacar, Nolaskoain. Estuvo inmenso, trabajó lo indecible en apoyos, en recuperaciones, dando equilibrio tanto en acciones defensivas como ofensivas. Debutó el último fichaje Arana, el partido era propicio para el nuevo ariete de cara a sacar provecho a los balones aéreos, además de buscar una referencia en el área. Garitano buscó soluciones pero esta vez no se firmó la victoria.