S.D. Eibar Mendilibar: «La posición que ocupaba Dani García la tenemos bien cubierta» Con los precios de mercado por las nubes, el técnico resalta el valor de apostar por «los que ya están con nosotros» LETIZIA GÓMEZ EIBAR. Domingo, 9 septiembre 2018, 09:09

El Eibar ha realizado menos fichajes que nunca y aún así el club ha tenido que hacer encaje de bolillos para salir de compras a un mercado totalmente inflacionado sin sobrepasar su techo de gasto, fijado en unos 35 millones. Por eso, Mendilibar tiene claro que se debe atar a los de casa para que, si se van, al menos le pueda sacar un beneficio. Algo que como él mismo apunta no ha sucedido con Takashi Inui y Dani García.

- Aunque cada año hay más dinero, el mercado de Segunda se ha puesto intratable y han resurgido las cesiones.

- Pero una cesión con opción de compra si no es obligatoria nos viene bien, porque si luego compras, señal de que te ha dado algo. Vas casi sobre seguro. Ahora ya con un millón de euros no consigues nada en Segunda. Te piden cuatro, cinco o de ahí para arriba. Lo malo es pagar cuatro millones y que no puedas sacarle provecho y que lo tengas que colocar en algún lado perdiendo dinero.

- El tope salarial es una gran limitación para el Eibar.

- Es que el Eibar es como es. Nos quejamos de que el 90% del presupuesto provenga de la tele pero es que para este club es muy complicado que pueda lograr ingresos por otras vías, a no ser que puedas vender jugadores. Este año hemos podido vender a Alejo y Capa, que nos han dejado algo que nos ha dado margen de maniobra. La pena es que Inui y Dani García se hayan ido gratis. Hay que renovar a la gente que está, porque siempre va a ser más caro traer a gente de fuera.

- Ahora que ha mencionado a Dani. ¿Hay solución para cubrir su baja?

- Creo que en esa posición estamos bien cubiertos con los cuatro jugadores que tenemos. No tengo ningún miedo, porque todos están en condiciones de hacerlo bien. Estoy convencido de que van a competir muy bien. A Dani le vamos a echar de menos. Más porque era el capitán y por lo mucho que nos daba también fuera del campo. La gente le escuchaba.

- Esta misma semana, el Eibar ha emitido un comunicado en el que anunciaba que se desvincula del convenio que le unía a la Real. Sé que no es su competencia, pero le agradecería que se mojara y diera su opinión.

- Si han decidido eso me imagino que será por algo. No he entrado nunca en eso y no sé en qué consistía el convenio, pero sus razones tendrán.

- ¿Cree que, pese a que ya lleva cinco años en Primera, al Eibar se le sigue tratando como si no lo estuviera?

- Se está viendo en la remodelación de los campos, por ejemplo. Hasta ahora todo lo que se ha hecho en Ipurua lo ha pagado el club, salvo una pequeña subvención que recibió de la Diputación, y ya se han remodelado dos tribunas. Luego irá la tercera luego los aparcamientos subterráneos... Fíjate lo que han hecho no solo en Donostia, sino también en Bilbao y Vitoria, y esos clubes sí han recibido ayudas de las diputaciones, pero también del Gobierno Vasco. Solo pedimos que se iguale todo. Porque seamos un equipo de pueblo y no de capital de provincia, no podemos ser peor tratados que el resto. Estamos en la misma categoría.

- Es una temporada de cambios, con calendario asimétrico, implantación del VAR, partidos en Estados Unidos. ¿Cómo lo ve?

- Lo del calendario no sé por qué lo han hecho, pero está decidido así y tenemos que jugar como nos dicen. Con lo de Estados Unidos, parecido. Desde que hemos aceptado jugar los lunes, los viernes, horarios intratables…nos toca tragar. Son los que pagan y los demás tenemos que callar . Los grandes perjudicados son los socios. En cuanto al VAR, tras la máquina hay personas con sus interpretaciones. No va a resolver todo.