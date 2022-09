El portero Luca Zidane, novedad en la convocatoria

El Eibar se presenta este sábado a partir de las 18.30 horas en casa del Andorra con las ausencias del lateral izquierdo Ríos Reina y el centrocampista Vadillo, este último aún no ha disputado ni un solo partido en lo que va de liga, aunque la pasada jornada estuvo convocado ante el Granada. En la lista de Garitano están los tres porteros: Yoel, Cantero y Luca Zidane, que en la última jornada no estuvo citado. Luca Zidane, que fue el último fichaje del Eibar realizado el mismo día del cierre del mercado de verano, entra por primera vez en la convocatoria. El titular está siendo Yoel y no se antoja que vaya a ser relevado de su papel porque está cumpliendo con creces.

Los veintiún desplazados a Andorra son: Yoel, Cantero, Luca Zidane, Berrocal, Chema Rodríguez, Venancio, Arbilla, Tejero, Imanol, Correa, Sergio Álvarez, Javi Muñoz, Aketxe, Nolaskoain, Corpas, Rahmani, Stoichkov, Matheus, Quique González y Bautista.

