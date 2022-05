Hoy se ponen a la venta 500 entradas para Leganés

La afición, que recibió al equipo con bufandeo, estuvo con el equipo y le empujó hasta el final en su intento de no caer frente a un Valladolid superior que terminó imponiéndose. / ASKASIBAR

El Eibar pone hoy a la venta las entradas para el partido ante el Leganés de este sábado (21.00 horas, Butarque). El club ha recibido 500 entradas a 15 euros cada una. Debido a la trascendencia del encuentro, el club pondrá autobuses gratis para que los aficionados puedan desplazarse a Leganés. Las entradas se pondrán a la venta a partir de las 9.30 horas en Orsaixan, en Ipurua, y los aficionados interesados en viajar en autobús deberán apuntarse en Viajes Premier Class, agencia oficial del Eibar, una vez adquirida su entrada. El plazo concluye el jueves a las 19.00 horas. Cada aficionado podrá comprar un máximo de cuatro entradas, que serán nominativas. Los autobuses saldrán el mismo sábado de la estación de autobuses de Ego-Gain a las 8.00 horas y regresarán a Eibar a la conclusión del partido. La afición, que se movilizará, es consciente de la fuerza que tiene en este momento.

Ipurua registró ante el Valladolid la mayor entrada de lo que va de temporada con 7.237 espectadores. Un gran ambiente, pero también una gran decepción la que se llevó la afición armera, que asistió a la derrota de su equipo ante un rival que dejó muestras de su calidad. Se abre un nuevo escenario para los azulgrana en las tres jornadas que restan, la primera de ella este sábado a las 21.00 horas en Butarque ante el Leganés; después, el próximo sábado 21 frente al Tenerife en Ipurua a las 21.00 horas y el domingo día 29 en Santo Domingo ante el Alcorcón a partir de las 18.30 horas.

Además de la mirada puesta en ese duelo frente al Leganés, y aunque depende sí mismo, el Eibar tendrá puesta la mirada en lo que suceda en Anoeta este viernes a partir de las 21.00 horas en ese Real Sociedad B-Almería: Dos equipos que se juegan mucho en un partido que redunda en el futuro de los armeros. Los realistas, que llevan tres jornadas consecutivas ganando y se han colocado a dos puntos de la permanencia y con opciones de mantenerse, no quieren morir en la orilla. Enfrente del Sanse estará el ahora líder de Seguna, el Almería, que está a dos puntos de los hombres de Garitano. El choque es vital también para el equipo anadaluz, que también se la juega en su intento de ascender directamente. Sabiendo lo que ha hecho en este partido el Almería saltará el Eibar en Butarque, pero también conociendo el resultado del Valladolid en Zorrilla frente a un Ponferradina que lucha por agotar sus opciones para meterse en el play off. Este duelo Valladolid-Ponferradina se juega el sábado (18.15 horas). Una jornada, la 40, que no es determinante, pero sí puede condicionar en función de los resultados que se den para Almería, Eibar y Valladolid.

El Eibar jugará frente a los pepineros conociendo los resultados del Almería con la Real B y el Valladolid ante la Ponferradina

La plantilla armera tendrá dos sesiones de trabajo en Atxabalpe y otras dos en Ipurua antes de viajar este viernes a Leganés. Ayer entrenó en Atxabalpe, hoy va a tener jornada de descanso, mientras que mañana trabajará en Ipurua, el jueves en Atxabalpe y el viernes en Ipurua. La visita al Leganés llega en un momento amargo, de decepción para un Eibar que tratará de darle la vuelta en un escenario que, a priori, será de gran dificultad.