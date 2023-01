«No podemos mirar al futuro, tenemos que ir partido a partido», afirma Ríos Reina

José Antonio Ríos Reina asegura que «somos los líderes y tenemos que seguir con ese objetivo y no bajar los brazos». El lateral izquierdo visita este sábado en El Toralín, a partir de las 16.15 horas, a su ex-equipo Ponferradina donde jugó de 2016 hasta el 2022, destaca que «no podemos mirar al futuro, los tres puntos más importantes son los de esta semana».

Ríos Reina tiene claro que «en casa somos un equipo fuerte, lo hemos demostrado» y fuera de Ipurua «también lo hemos demostrado pero tenemos que seguir demostrándolo. Somos los líderes y tenemos que seguir con ese objetivo y no bajar los brazos». Considera que «a parte de un orgullo», se trata de «un reto para todos que podamos seguir la misma dinámica del año pasado, que fue en los puestos en los que estuvo el equipo todo el año, y ese es el objetivo, seguir en esos puestos». «Yo he estado en la situación de recibir al líder en tu casa y te motiva un poco más. Ganarle al líder en tu casa te hace más fuerte y saldrán a muerte», añade.

Ríos Reina, que empezó jugando pero las lesiones le han condicionado, resalta que «no podemos mirar al futuro, tenemos que ir partido a partido. Los tres puntos más importantes son los de esta semana, ir a jugar allí, conseguir los tres puntos y seguir semana a semana, que es la única manera de superarse». «Estamos en un buen momento de forma, el equipo quiere seguir creciendo y sumando de tres en tres. No podemos confiarnos en que por ser líderes van a ser las cosas fáciles. Cada jornada será más difícil y tendremos que superarnos», confiesa.

«En Segunda cualquier equipo te puede complicar»

«En Segunda cualquier equipo te puede complicar las cosas. Digo por experiencia que vamos a un campo muy difícil. No podemos mirar la clasificación porque ellos allí se hacen fuertes y va a ser un partido complicado», afirma el sevillano. «Llevo y llevaré siempre dentro a la Ponferradina. Le deseo lo mejor, pero a partir de que termine el partido. Este año les están saliendo las cosas un poco mal, pero sé que El Toralín es especial, se hacen fuertes allí. Reciben al líder, están en los puestos que están y seguramente quieran salir de esos puestos ganando al líder para hacerse más fuertes. Va a ser un partido complicado, tendremos que ponernos el mono de trabajo. Me hace especial ilusión jugar siempre, pero jugar en El Toralín supone un plus de motivación. Pase lo que pase quiero que mi equipo gane y estoy seguro de que lo haremos», termina.