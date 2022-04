La plantilla se prepara y se mentaliza en Ipurua

La plantilla armera entrenó ayer en Ipurua y hoy y mañana volverá a hacerlo entre el anexo y el propio campo del estadio armero antes de afrontar en duelo que le espera este sábado en La Rosaleda frente a un Málaga que quiere rubricar la permanencia matemática cuanto antes, dado que tiene la amenaza del descenso a siete puntos, especialmente con el Amorebieta. La expedición azulgrana se presentará con la baja de Arbilla, su lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda puede hacerle peligrar la recta final liguera. Cabe recordar que a la ausencia de Arbilla se le sumará la de Correa y Franchu, también por lesión.

El Eibar se presenta ante el cuadro costaleño, que desde que se hizo cargo Pablo Guede de su banquillo, hace dos jornadas, está invicto con un empate y una victoria, cuatro puntos de seis posibles, un balance que le hado alas y ha cambiado notablemente su rumbo. El lateral zurdo Javi Jiménez, en vísperas de recibir al Eibar, ha hecho unas manifestaciones en las que analiza la inercia positiva con la llegada de Guede al frente del equipo. «Desde que ha llegado el nuevo míster intentamos coger las ideas que él quiere para, cuanto antes, aportar lo que nos pide. Hemos tenido rachas mejores y peores, pero el equipo siempre está en predisposición de mejorar», ha destacado.

Tras ganar 0-3 en Butarque al Leganés, apunta que «nos ha dado aire y fuerza para afrontar el partido del sábado ante el líder. Se ve un equipo muy intenso, que trabaja mucho y que intenta coger esos hábitos que nos pide el entrenador para llegar al fin de semana de la mejor manera posible». Javi considera que «no hemos hecho absolutamente nada», en relación con el triunfo en Leganés. «Hemos ganado un partido y la distancia sigue siendo la misma, y lo que intentamos es evadirnos de la clasificación, e intentar sumar y hacer nuestro trabajo el fin de semana», matiza. Sobre el conjunto eibarrés afirma que «espero un muy buen Eibar, con muy buenos jugadores, pero espero más de mi equipo y de mis compañeros».

El lateral izquierdo malacitano Javi Jiménez afirma que «espero un muy buen Eibar, pero espero más de mi equipo»El Eibar se va a enfrentar a un Málaga que lucha por certificar su permanencia, aprovechando su buen momento

Rahmani y el Málaga

Yanis Rahmani, autor de la asistencia para que Llorente marcara el 2-2 ante la UD Las Palmas en el último partido jugado en Ipurua el pasado viernes, militó la pasada temporada en el Málaga, donde cuajó una gran temporada. Estuvo cedido por el Almería que, finalmente, no le renovó y fue fichado por el Eibar. Rahmani solo ha jugado 468 minutos hasta la fecha, no es de la partida inicial de Garitano, no está teniendo todos los minutos que le gustaría tener, y en unas declaraciones a la Cadena Cope de Málaga manifiesta su sentimiento ante el cuadro malacitano del que dice que, «me encantaría volver. No sé cuándo, jugar con el estadio lleno, eso me gustaría. Tengo cuatro años firmados en el Eibar, pero nunca se sabe. Lo importante es que ese club siga creciendo. Tengo ganas de ir ya el sábado y saludar a los amigos». Sobre su situación en el Eibar ha confesado que, «el fútbol es así. Esta categoría es muy difícil. Tengo mucha competencia ahora en Eibar, pero el objetivo común es ascender».