No ha perdido su esencia

Con cada combate te haces más fuerte» es una frase de la película 'Cinderella Man', un mensaje que puede ser vinculado a la autosuperación. Viene al caso para hablar de ese Eibar que el jueves en Ipurua dio un golpe sobre la mesa ganando con remontada épica a todo un Sevilla, un ejemplo de superación para fortalecer la autoconfianza. Necesitaba ese triunfo y de la forma que lo hizo, entiendo que es un paso hacia adelante para todo el colectivo. Mañana se presenta el Celta, otro rival que no puede salir de rositas de Ipurua. Este encuentro se ve ahora con otra perspectiva, es lógico, no hubiera sido lo mismo recibirlo con una derrota ante los sevillistas, entonces sí que ante los célticos el choque hubiera sido de final, final. Los tres puntos del jueves y el juego exhibido en la reacción de la segunda parte considero que son elementos que vienen a decirnos que el Eibar dispone de madera, que sabe lo que quiere y que su esencia no está perdida. Reflexionando, con más tiempo para hacerlo, realmente frente a los sevillista solo tuvo 35 minutos malos, a partir del cambio que hizo Mendilibar retirando a Inui y colocando a Escalante en el centro del campo, el equipo adquirió otro semblante, dejó atrás su palidez. La clave estuvo y está en la medular, con Escalante y Diop y con un Expósito más adelantado, de media punta, hombre con conducción, visión, además de ser fuerte y gozar de altura para prolongar balones. El centro del campo necesitaba músculo y orden para contrarrestar precisamente a un rival que en esa línea cuenta con un gran potencial. Mendilibar tejió una estrategia nueva en el descanso dejando a un Ramis que genera dudas en la caseta y colocando a De Blasis en el lateral derecho para ganar en seguridad. Inicialmente con Inui, Pedro León y Orellana, el equipo no es efectivo a la hora de robar y disputar el balón, en definitiva, defender cuando lo pierde. Buscar el equilibrio defensa/ataque es fundamental. Hombres como Quique González y Expósito van acomodándose a las exigencias del equipo y de Primera. Quizá Mendilibar dio con la tecla. Triunfo balsámico, pero nadie debe olvidar que hubo un primer y segundo tiempo para sacar conclusiones.