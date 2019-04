SD Eibar Sin nada que perder, a por todas Los armeros celebran uno de los tres goles que marcaron al Real Madrid el pasado mes de noviembre en Ipurua. / MORQUECHO El Eibar, que solo ha ganado un partido fuera de casa, en Girona, tratará de dar la campanada en el Bernabéu ante un dubitativo Real Madrid J.A.REMENTERIA EIBAR. Sábado, 6 abril 2019, 08:27

El Eibar comparecerá esta tarde por quinta vez desde que está en Primera en el Santiago Bernabéu, a partir de las 16.15 horas. Le espera un Real Madrid en horas bajas, pero a pesar de su mal momento, el cuadro blanco en su casa es peligroso y capaz de golear. José Luis Mendilibar ha asegurado que su equipo «no tiene que bajar los brazos y debe competir como estamos haciendo hasta ahora». El Eibar no estará solo en el feudo madrileño porque un grupo de seguidores ha asegurado que estarán esta tarde animando a los azulgrana.

Para este encuentro, la expedición armera viaja con los 18 jugadores disponibles, causan baja por lesión Calavera, Arbilla y Bigas y por sanción Pape Diop. A juicio del entrenador armero, una de las claves para conseguir un resultado positivo es «intentarlo, tener ocasiones y que ellos no acierten con las que tengan. Al final, aun no jugando bien, te van a generar ocasiones de gol. Uno o dos en su casa te van a meter, así que hay que meter uno o dos para puntuar».

El Eibar va a seguir siendo fiel a su forma de jugar, no cambiará su habitual planteamiento de presionar muy arriba e intentar jugar en campo contrario. «Ipurua es solo dos metros más corto que el Bernabéu, defendemos mejor plantando la línea más adelante. En el momento en que la plantamos más atrás, nos cuesta más presionar y creamos más espacios entre nuestras líneas que facilitan la labor del rival. No podemos ni debemos cambiar nada». Mendilibar afirma que «la permanencia matemática no está, pero hay bastantes equipos por debajo» y, a su juicio, será difícil que haya tres que lleguen a los 39 que tiene ahora el equipo armero. «De todas formas, habrá que conseguir algún punto más para asegurar la permanencia». Hay que apuntar que el Eibar no gana fuera desde el 7 de octubre de 2018, lo hizo en Girona por 2-3. El Eibar comparte con Espanyol y Rayo la estadística de partidos ganados fuera: solo han ganado uno.