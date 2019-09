S.D. Eibar El peor comienzo de las seis campañas que lleva en Primera Diop / efe En las cuatro primeras jornadas no ha logrado dar con la tecla J. A. REMENTERÍA Lunes, 16 septiembre 2019, 13:45

El Eibar protagoniza su peor arranque liguero en esta temporada 19/20 en Primera, colocado en la anteúltima posición con un punto. En las seis campañas que lleva en la máxima categoría es la primera vez que en las cuatro primeras jornadas ocupa un puesto y una puntuación de descenso. El inicio no ha podido ser peor para los eibarreses que no logran dar con la tecla, cayeron ante un Espanyol que se estrenaba marcando goles y sumando los tres primeros puntos en un Ipurua que no le resultaba nada generoso.

Echando una mirada comparativa en las clasificaciones en las cuatro primeras jornadas, los datos reflejan este mal comienzo: en su primera comparecencia en Primera, en la 14/15, el cuadro azulgrana era noveno con 6 puntos; en la segunda 15/16, los eibarreses ocupaban la sexta plaza con 7 puntos; en la 16/17eran séptimos con 7 puntos; en la 17/18 el plantel armero ostentaba la décimotercera plaza con 6 puntos y en la 18/19 era décimocuarto con 4 puntos.

La plantilla ha entrenado hoy en Atxabalpe y mañaba tiene descanso para retomar el trabajo el miércoles, jueves y viernes antes de partir a la capital valenciana donde el sábado juega a las 16.00 horas en el Ciudad de Valencia ante el Levante.