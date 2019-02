SD Eibar Pedro León admite estar bien después de veinte meses en las que ha pasado cuatro veces por quirófano Pedro León, durante la comparecencia. / Askasibar El centrocampista entrena y espera el momento que Mendilibar le llame para jugar J.A. REMENTERÍA Miércoles, 13 febrero 2019, 16:32

«Me encuentro bien, evidentemente no estoy al mejor nivel que puedo estar, teniendo en cuenta que en veinte meses he pasado cuatro veces por el quirófano y que desde el pasado mes de mayo no juego un partido. Ahora mismo me encuentro bien entrenando y estoy a disposición del entrenador». Estas palabras son de Pedro León, que ha comparecido a primera hora de esta tarde ante los medios, en vísperas de recibir este viernes a las 21.00 horas en Ipurua al Getafe. Pedro León nunca pensó en dejar el fútbol a pesar de sus lesiones. «Nunca he bajado los brazos, me he hecho muchas preguntas porque cuando tienes una lesión de rodilla sabes que puede complicarse, pero mi problema fue la espalda y el pie, lesiones que no tienen que ver una con otra, es el azar, sabía que se solucionaría y que estaría con el equipo porque el club lo ha dado todo para estar recuperado como estoy en este momento».

Pedro León tiene el alta médica tras una intervención de la fascia planta izquierda el pasado mes de noviembre y está a disposición del entrenador. «Personalmente me encuentro con ganas, muy bien, y estoy a disposición de Mendilibar, es él quien manda y yo estará ahí para ayudar al equipo cuando lo crea conveniente».

El centrocampista armero, uno de los jugadores referentes, ha pasado un calvario con las lesiones. Admite que se lo ha pasado mal. «No voy a engañar a nadie, reconozco que me lo he pasado mal. Cuando volví el año pasado de la lesión de rodilla y pude jugar unos partidos, dije que me lo pasé mal, me motivaba porque hubo compañeros que lo estaban pasando peor que yo, pero esta temporada también me he pasado mal psicológicamente. En verano cuando todo parecía que no era nada , me tienen que operar de la espalda, de una hernia discal, pues realmente me asusté, lesión por la que ha habido jugadores que han dejado por ello y me recuperá bien y, después, me vino la fascia que me destrozó psicológicamente, bueno, pera ahora estoy con el equipo y quiero dejar atrás todo lo que ha pasado».

Agradecido

El fino jugador murciano agradece al Eibar por su apoyo en estos dos últimos años «que han sido de operación tras operación». Destaca Pedro León la espera de la presidenta Amaia Gorostiza en el aeropuerto de Bilbao a las 23.00 horas «cuando me dijeron que tenían que operarme del pie, les estoy muy agradecido a todos los estamentos del club y a mi familia».

Pedro León quiere disfrutar en los entrenamientos y mejorar día a día. El Getafe viene este viernes, es su exequipo donde estuvo seis años, tiene sueños de poder jugar. «Por soñar, sí , pero mis sueños son desde que entrené el primer día con el equipo después de recuperarme, al final soy realista y la decisión la tiene Mendilibar que es el que sabe, el equipo está bien y será el quien decida, yo lo que tengo que hacer es entrenar y pensar en cosas positivas. Si tengo la suerte de estar ante el Getafe, pues bien, y si no es así, a seguir entrenando».