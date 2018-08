SD Eibar Pedro León pasará por el quirófano Pedro León se duele. / Askasibar Será operado mañana martes; sufre una hernia discal en la L4 y L5 J.A. REMENTERÍA Lunes, 27 agosto 2018, 16:24

Ya se sabe el devenir más inmediato de Pedro León, que no es otro que mañana martes pasará por el quirófano para someterse a una operación mediante microcirujía de una hernia discal en la L4 y L5.

La intervención, a cargo del doctor José Manuel Cañizal, se llevará a cabo en Madrid. En el parte médico del club armero, muy escueto, no se habla del tiempo de recuperación. En la gran mayoría de los casos, el tratamiento de los problemas que implican el segmento L4-L5 comienza con soluciones no quirúrgicas. Solamente si el dolor es intenso, ocasiona discapacidad y no responde a los tratamientos no quirúrgicos, se considerará la cirugía. El centrocampista armero ha sufrido dolores y no ha respondido a las primeras medidas terapéuticas.

En la víspera del partido ante el Getafe, José Luis Mendilibar, preguntado por el futuro de Pedro León, era claro, «de lumbalgia ha pasado a hernia discal, entonces ya no es lo de antes, hemos estado veinte días haciéndole pruebas y la imagen de la resonancia de una semana a ahora ha cambiado. Hay que ver el resultado de la prueba del lavado epidural. Hay dos opciones, si no va bien una es operar y, la otra, recuperar suavemente sin operación. Vamos a esperar tres o cuatro días, al resultado de la última prueba. Vamos a ver si hemos de fichar, hay fechas y tiempo. Con la lesión de Pedro León no te dejarían dar la baja a la ficha y meter otra. Tenemos ficha libre, y también fechas para gestionar y posibilidades contamos con todo el contexto. Hay que mirar y no ir como un cegato a cualquier cosa, me imagino que le dirección deportiva algo tendrá y ver lo que se presenta en un momento determinado».

A tenor de la intervención y posterior recuperación, todo hace pensar que el Eibar buscará un hombre de banda que venga a cubrir, a priori, la vacante transitoria de Pedro León hasta su plena recuperación. El murciano, ya la pasada temporada, se perdió medio curso de un problema de rodilla e incluso no acabó a falta de dos semanas, jugando su último partido en Girona, y no pudiéndolo hacer ante Las Palmas y Atlético de Madrid por un problema plantar. Las lesiones persiguen a un futbolista referente para Mendilibar como Pedro León.