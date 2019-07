SD Eibar Este año va a ser el de Pedro León Las últimas dos temporadas han sido verdaderos calvarios para el extremo murciano del Eibar. / ASKASIBAR El jugador murciano está siendo uno de los más destacados en pretemporada | Tras dos años de continuas lesiones y pasos por quirófano, el de Mula al fin está al 100% para Mendilibar ANDER CURIEL Jueves, 25 julio 2019, 10:25

La pretemporada está resultando un camino plácido para la SD Eibar por el momento. Las salidas de pesos pesados del vestuario como Joan Jordán, Rubén Peña o Marc Cucurella hacían pensar lo peor entre los aficionados, que veían complicada la adaptación de las nuevas incorporaciones para el comienzo de la temporada 19/20.

Sin embargo, el equipo está reaccionando de la mejor manera posible a los cambios, y esto se debe en gran medida al paso adelante por parte de Pedro León dentro del terreno de juego.

El de Mula lleva tres goles y dos asistencias con el equipo en los tres partidos que ha jugado. Tan solo se perdió el encuentro ante el Leverkusen por decisión técnica,y a día de hoy, León vuelve a sentirse futbolista.

Sin vacaciones

La pretemporada del equipo comenzó el pasado 10 de julio con el primer entrenamiento armero en Atxabalpe. Una vuelta al trabajo para la mayoría, excepto para Pedro León.

El extremo se puso como meta llegar a la pretemporada en el mejor estado de forma posible, y por ello, sus vacaciones han sido casi inexistentes. De hecho, el jugador se ha valido de su afición por el ciclismo durante el verano para machacarse recorriendo las carreteras de su zona con ella. Todo, complementado con largas sesiones de trabajo que han tenido como objetivo fortalecer cualquier atisbo de lesión o mal funcionamiento en su rodilla.

Lesiones complicadas

Por todos es conocido el calvario por el que Pedro León ha pasado los últimos dos años. Dos lesiones de rodilla que lo han mantenido fuera de los terrenos de juego más tiempo del esperado, con 8 meses de baja por temporada en las últimas dos.

Su profesionalidad, capacidad de trabajo y superación han hecho posible la vuelta del jugador a un nivel superior, en un momento clave en el que el equipo necesita obtener el máximo de su persona. León es y ha sido uno de los favoritos para José Luis Mendilibar, cuya relación siempre ha sido muy especial fuera de los terrenos de juego. «Es verdad que con Mendi me llevo muy bien fuera de aquí. Pero no sé si eso es bueno o es malo, porque donde hay confianza también hay más exigencias, y Mendilibar no perdona una en los entrenamientos», afirmaba el murciano en una entrevista la temporada pasada.

De momento, su desempeño dentro del campo está siendo sobresaliente, con una dinámica de goles que el murciano desea prolongar lo máximo posible para sumar los tres primeros puntos de la temporada en Mallorca, en un partido que a pesar de parecer inofensivo por las circunstancias de la fecha, podría traer quebraderos de cabeza al final de temporada si no se saca nada.