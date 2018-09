S.D. Eibar Paulo Oliveira, «tengo la sensación de que vamos creciendo, que hemos ido de menos a más» Oliveira pelea por un balón con Diego Rodin en el partido ante el Atlético en el Wanda Metropolitano. / AFP El central luso afirma que el Eibar quiere hacer bueno «ese punto logrado ante el Atlético ante el Leganés» J.A. REMENTERIA Miércoles, 19 septiembre 2018, 15:04

El central Paulo Oliveira es uno de los hombres fijos hasta la fecha en la zaga del Eibar. La pasada jornada en el Wanda Metropolitano ante el Atlético de Madrid tuvo un papel destacado. La magnitud del punto logrado la pasada jornada en casa del Atlético va asimilándose a medida que pasan los días, que le empatara al final el equipo de Simeone, que se le escapara la victoria a los eibarreses en el último suspiro queda al margen y se valora más el buen juego y el punto, reflejo de la mejoría que ha sufrido el equipo armero.

El portugués Paulo Oliveira afirma que «el Wanda es el Wanda, es un campo complicado y, al final, sufrimos, pero tenemos conciencia de que el Atlético es un equipo grande. Ya ha pasado y ahora toca mirar el futuro» y ahora toca «hacer bueno ese punto ante el Leganés este sábado, sin duda alguna», enfatiza.

No hay relajación en el Eibar a tenor de las palabras del luso, «estamos trabajando para ganar al Leganés, esta es ahora la jornada más importante, tenemos que olvidarnos del Wanda y centrarnos en el siguiente rival». El Leganés es un equipo al que no se le da bien Ipurua, al menos en Primera. Sus dos visitas han sido acompañadas con derrota, en la 16/17 perdió 2-0 y en la 17/18 cayó 1-0, «cuanto más ganes, también más cerca de la derrota. Tenemos que hacer de Ipurua un fortín. El Leganés es un equipo peligroso, aunque esté abajo va a ser un partido complicado. La clasificación no quiere decir nada ahora y estoy convencido de que el Leganés va a venir con la idea de salir con un buen resultado. No podemos relajarnos, tenemos que ser serios y con humildad».

La valoración de Paulo Oliveira es que el Eibar va a más en la cuatro jornadas jugadas hasta ahora, «lo importate es que tengo la sensación de que estamos creciendo en una carrera muy larga como es la Primera División. Empezamos de menos a más, tenemos que seguir creciendo».