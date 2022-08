Patrocinadores para este curso

Martes, 16 agosto 2022, 08:03

La SD Eibar negocia el cierre de dos espónsores por una temporada. Una de las firmas iría en el frontal de la camiseta en los partidos y la otra, en la ropa de entrenamientos. Es probable que esta semana salgan a la luz y, si no es así, la próxima semana. Desde marzo del 2021, no se disponía de esponsor, concretamente desde que lo dejara la operadora petrolífera Avia, el cuadro amero no ha tenido patrocinio. En las últimas jornadas de la 21/22, el Eibar lució en su camiseta el lema 'Denok batera' (todos a una) en homenaje a la afición y con el convencimiento de que estando todos unidos podría conseguirse el objetivo que finalmente no fue posible.