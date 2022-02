Pasión y devoción por el balón

Al día siguiente de la clasificación del Athletic para la final de la Supercopa, en un grupo de WhatsApp que tenemos de 'Toliños por el fútbol' (locos por el fútbol) un amigo compartió una foto de Nico Williams de niño, con la equipación del CD Pamplona y posando con un Mikasa. Mi amigo decía, refiriéndose a Nico: «¡cómo no va a ser bueno, si aún pudo jugar con un Mikasa!». En ese grupo de WhatsApp también está mi hermano Enrique, así que yo respondí con un: «buahhhh, el Mikasa de fútbol sala, ¡el mejor balón! Costaba unas 5.000 pesetas. Enrique, ¿ya le hemos agradecido lo suficiente a la mami la cantidad de esos balones que nos compró?». Ese mismo día cuando hablé con mi madre por teléfono le agradecí la compra de todos aquellos balones, se rió, probablemente pensando: «mi hija se ha vuelto majara».

El Mikasa 337, el valor de aquellos balones era tremendo. Recuerdo que casi siempre éramos nosotros, los hermanos, los que llevábamos el balón para jugar en el frontón de Legarre. Aquella cuadrilla la componíamos un montón de chavales, pero por aquel entonces, un balón era un bien muy preciado. Tener un balón de reglamento, como se solía decir, no era como hoy en día, que cada crío tiene uno o más de uno. Con aquellos balones nos pasó de todo. No faltaban los 'picapedreros' en el grupo, así que el balón caía innumerables veces a las vías del tren o a la carretera junto a la fábrica de Alfa. Y, aunque los recuperábamos en la mayoría de ocasiones bajo la consigna de la 'ley de la botella, el que la tira va a por ella', algunas veces el balón no volvía.

Recuerdo un balón reventado al ser atropellado por las ruedas de un autobús. En otra ocasión un coche que se detiene, uno de sus ocupantes que se baja, nosotros: «qué majo, nos va a lanzar el balón», pero recoge el balón y prosigue su marcha, dejándonos a todos con cara de tontos mirando desde la barandilla la huida del descarado ladrón. Y la pérdida más dolorosa, un balón que era regalo de cumpleaños a mi hermana Marta, un Mikasa singular pues sus típicos triángulos eran granates y no negros, agujereado y desinflado de un balinazo, tras un «prueba, prueba, que seguro que el balín rebota». El cabreo de mi hermana con el autor del disparo de la carabina fue de campeonato. Y con los alentadores de tamaño 'crimen'.

Es que perder el balón significaba quedarte sin poder jugar aquellos eternos partiditos que duraban hasta la hora de tenerte que ir a casa a cenar. No tardábamos en convencer a nuestra madre para que nos comprara otro de aquellos mágicos Mikasa. Tres de tus cuatro hijos dándote la brasa supongo que es una presión muy difícil de soportar. Imagino que por eso éramos los que casi siempre llevábamos el balón al frontón de Legarre. En nuestra casa jugábamos con esa ventaja.

Pensando precisamente en el valor del balón he recordado una escena muy peculiar de hace unos pocos años, que me encantó. Teníamos entrenamiento en el anexo, estábamos los técnicos Félix Recio, Ibon Romero, Isaac González y yo, también estaba por allí el recientemente fallecido José Manuel Aja. Las jugadoras todavía no habían salido al campo. Justo antes había entrenado el primer equipo de los chicos y el entrenador era Gaizka Garitano. Era la temporada 2013-2014, en la que se consiguió el ascenso a Primera División. Nos llamó la atención ver a Gaizka subido en el terraplén del anexo rescatando un balón de entre las zarzas, y recuerdo que comentamos con orgullo la estampa: «se ve que es de los que sabe lo importante que es el balón».

A Ibon e Isaac, que eran los que más veces estaban dispuestos a adentrarse entre las zarzas de los terraplenes del anexo y de Unbe, bajando incluso hasta la regata a pescar balones, supongo que todavía les gustaría más que a mí aquella escena. Fotografié el momento con la cámara del móvil porque me pareció que era una imagen muy educativa. Allá donde he estado, tanto de jugadora como de entrenadora, siempre he intentado transmitir la pasión y la devoción por el balón. Aunque no sea un Mikasa.

*Exentrenadora de la SD Eibar y Eibartarrak FT