MAL PARTIDO, PERO UN PUNTO

No me gustó el Eibar, me quedo con el punto. Fue lo mejor, encima contra el Leganés, y eso no está nada mal porque, precisamente, con este equipo se va a tener mejor golaverage particular en una liga en la que la permanencia, intuyo, pueda decidirse por uno de estos añadidos colaterales. A estas alturas todo lo que sea sumar, perfecto, maravilloso. Jugar mal y sumar es una combinación no denostada para los que andamos en esto del fútbol, sobre todo viendo cómo se sale airoso de un escenario en el que se pasa de ponerse todo de cara a temer lo peor.

Sin hacer nada del otro mundo, en unos primeros cuarenta y cinco minutos insulsos, el Eibar se fue al descanso, merced a los goles de bella factura de Kike García y Jordán, con un 0-2 y con la sensación de haberlo conseguido con extrema facilidad. El Eibar y Leganés, apenas llegaban al área del rival, pero en dos zarpazos se veía un marcador que no dejaba de ser sorprendente. El paso por vestuarios suele ser fundamental, en la tarde de ayer para el Leganés fue clave. El cuadro 'pepinero' sufrió una metamorfosis para bien y, en el caso del Eibar, para mal. Los armeros tuvieron una segunda mitad de despropósitos, erráticos en todo, dieron vida al Leganés, no se asemejó a ese Eibar de presión, de someter al rival, aguantar, anticipacar... Muy lejos de todas sus virtudes y característica que, cada jornada, son frecuentes loas en todas las tertulias analíticas.

Para mí, fue el peor Eibar de las últimas jornadas, Mendilibar desesperaba con sus jugadores. El Leganés, con la velocidad y lucha de En-Nesyri, acabó con todas las ilusiones de victoria de los armeros. Fue autor de los dos goles de los madrileños, Cote y Bigas soñarán con el marroquí. Acortó distancias por un error de Jordán en el centro del campo que acabó en En-Nesyri, que 'jugó' con Bigas para internarse en el área y sorprender a Dmitrovic; el segundo gol, el del empate, una asistencia de Bustinza desde la banda derecha para rematar de cabeza ganando en la acción a Arbilla. Jugadas puntuales que reflejaban la superioridad del cuadro local y la poca firmeza general del Eibar en todas las facetas, especialmente en defensa generaron muchas dudas, hasta el extremo que Bigas, que no tuvo su mejor día, fue reemplazado por Ramis, que en el tiempo que estuvo dio poso a la zaga.

El partido del Eibar fue insulso, especialmente con una segunda mitad muy erráticaEl empate hace que los armeros tenga mejor golaverage particular con los 'pepineros'

Y cuando digo mal en todas las líneas, pongo especial énfasis en Enrich, el delantero no estuvo nada acertado, totalmente fuera del partido, sensación de torpón, no fue el referente exigido. Me pareció lógico su cambio, previsible porque fue el reflejo de la nulidad. La puesta en escena de Charles, acertada. El veterano ariete en el tiempo que estuvo hizo más que su compañero, dio más aire ofensivo. Mendilibar acertó especialmente con en estos dos relevos concretos.

Un punto es un punto y no le queda otro remedio que seguir trabajando y luchando en una liga que está siendo costosa. La portería realmente es un puesto muy, pero que muy específico, y donde se concentran muchas declaraciones de intenciones. Su evaluación suele estar rodeada de una constelación de matices. Mendilibar volvió a contar con Dmitrovic, dejó a Riesgo en el banquillo tras haber jugado con nota el tiempo en el que el serbio ha estado lesionado. El portero debarra, que finaliza contrato este año y que ha hecho méritos para su renovación, se lo ha puesto difícil al guardameta que había sido titular hasta su lesión. En el caso del cancerbero balcánico, el Eibar tiene depositadas muchas miras en su futura venta.

Sigue rodando el balón y próximo compromiso será contra el Girona de Eusebio, el exentrenador de la Real, en Ipurua, rival que levanta elogios, otra 'china' más en el particular camino del Eibar en su lucha por mantenerse en Primera.