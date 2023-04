«Es un partido en el que ambos nos jugamos mucho», afirma Stoichkov

Juan Diego Molina 'Stoichkov' ha asegurado que partidos como el que van a disputar este domingo en Granada «son los que sueñas con jugar desde que eres chico». En una rueda de prensa tras el entrenamiento de ayer en Ipurua, el centrocampista armero ha destacado que el Eibar «está capacitado para ganar allí».

«Es un partidazo en el que los dos equipos nos jugamos mucho. El equipo ha trabajado bien esta semana y vamos allí con la intención de llevarnos los tres puntos. Este tipo de partidos son los que sueñas con jugar desde que eres chico, jugar en un campo así, con ese ambiente y con lo que nos estamos jugando. Al principio de temporada hubiésemos firmado llegar a estas alturas siendo líderes con un punto sobre el segundo. Es muy difícil, hay equipos con mayor presupuesto y con casi todos los jugadores de Primera División», señala Molina. «Tenemos que ir con la intención de ganar, de dar un zarpazo a la clasificación ante un rival directo. Vamos con toda la ilusión del mundo y las ganas de sumar de tres», afirma el goleador armero.

El jugador eibarrés reconoce que a todos los equipos de arriba cuesta ganar. «Estamos primeros. Es verdad que no estamos encontrando la victoria estos últimos partidos, pero el equipo está trabajando bien. A todos los equipos de arriba nos está costando ganar, pero estamos cada vez más cerca». Stoichkov afirma que quieren ganar. «Queremos ganar en todos los campos a los que vamos, es verdad que en Granada no ha ganado nadie y por algo será. Allí son muy fuertes y vamos a intentar llevarnos los tres puntos, sabiendo la dificultad que tiene el rival. Creo que este equipo está capacitado para ganar allí». El jugador armero admite que el estadio nazarí es un terreno o complicado. «Hay equipos que han sufrido mucho allí, pero también es verdad que hace poco contra la Ponferrada empataron en el último minuto. Va a ser un campo muy complicado, pero vamos con la ilusión de sumar los tres puntos».

No cometer errores

El choque ante el Granada para Stoichkov va a ser complicado y hay que evitar errores. «Marcar goles no me preocupa mucho ahora mismo, lo que quiero es ayudar al equipo. Va a ser un partido muy complicado y ellos también pensarán lo mismo. El que menos errores cometa se llevará el partido». «Los equipos de la parte de abajo también se están jugando muchas cosas y no es fácil ganar en esta categoría. Ahora quizás te pueden entrar un poco más los nervios, cualquier error te perjudica muchísimo. Nosotros tenemos que dar un pasito adelante porque estos últimos partidos no hemos estado a la altura y hay que dar un paso más porque nos estamos jugando muchísimo», añade.

Stoichkov considera «lo que quiero es estar ahí en la última jornada» y añade que «el año pasado nos pasamos prácticamente todo el año primeros hasta la última jornada y lo que no quiero es que pase eso. Tenemos que luchar hasta el final, ya van quedando menos partidos, y si pierdes un partido te puedes descolgar y ser más difícil meterte ahí, así que es importante no perder ante estos rivales directos».

