El pálpito del ascenso es una realidad

Otra victoria de un líder que cada vez se muestra más firme en su objetivo de subir directamente a Primera. Se presentaba el rocoso Lugo en Ipurua, su bagaje fuera de su casa era realmente llamativo. Pero el estadio azulgrana es un escenario inalcanzable, nada se le escapa al Eibar que se muestra muy seguro de sí mismo. Había mucho respeto hacia el cuadro lucense que demostró estar bien trabajado pero que claudicó ante la solvencia de un líder que estrelló dos balones al palo y materializó su ocasión en una bella jugada. El Eibar firmó solidez en todas sus líneas, no tuvo fisuras, su excelente capacidad para controlar los tiempos del partido fue otra de las facetas que le llevaron a la victoria. No permitió que el Lugo le inquietara, apenas le generó problemas, realmente el Eibar certificó que es un líder superior que proyecta convencimiento. Otra victoria que puede edificar una gran brecha con el tercer clasificado, que es el Valladolid.

Es indiscutible que el Eibar tiene fondo de armario. Volvió a marcar Fran Sol, lo hizo en Ponferrada para igualar el partido y en la tarde de ayer para sumar tres puntos. Esta es una gran noticia, se le ve con ganas, lo cual es realmente positivo en este decisivo tramo final. Otro de los elementos que viene trazando una línea ascendente es Aketxe, el tiempo que estuvo exhibió su calidad y su valía con sus destellos de calidad. Detalles de una plantilla que cuenta con resortes, que la aportación de todos sus elementos no deja de ser vital en esta fase de la competición en la que se ve más cerca el final. Restan nueve jornadas, el próximo domingo una nueva cita en Ipurua ante el Mirandés. Cabe recordar que los armeros han de jugar cinco partidos en casa y cuatro fuera. El pálpito me dice que el ascenso va a ser una realidad, lo digo porque siento que no tiene dudas y transmite personalidad.