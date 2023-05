Las Palmas, Granada y Levante con dos partidos en casa y Eibar y Alavés, uno

La derrota ante Las Palmas ha supuesto para el Eibar dejar el primer puesto, que no el ascenso directo dado que es segundo y empatado a puntos con los canarios. Las tres jornadas que restan para el final de la liga regular va a ser de infarto. La clasificación está tan igualada que hace que los tres partidos para los cinco implicados en la lucha por subir directamente está más reñida que nunca. Entre el líder Las Palmas y el segundo Eibar con respecto al quinto clasificado, el Levante, solo median dos puntos y con el tercero Granada y el cuarto Alavés solo un punto. Las Palmas tiene dos partidos en casa ante Villarreal B y Alavés (última jornada) y uno fuera con el Cartagena; el Eibar, uno en Ipurua ante el Sporting y dos fuera con el Racing y Huesca (última jornada); el Granada dos en Los Cármenes ante Lugo y Leganés (última jornada) y fuera con el Mirandés; el Alavés dos fuera con Albacete y Las Palmas (última jornada) y uno en Mendizorrotza ante el Málaga y el Levante cuenta con dos en el Ciutat de Valencia frente a Ibiza y Oviedo (última jornada) y fuera ante el Villarreal B. En el calendario de los directamente implicados en hacerse con los dos primeros puestos, Las Palmas, Granada y Levante afrontan con dos partidos en casa, mientras que Eibar y Alavés con uno. Las Palmas, Granada y Levante la última jornada tienen en sus feudos, mientras que Eibar y Alavés fuera de sus respectivos estadios.

«El fútbol son goles, el resto no puntua nada. Al final, ellos en el único tirito que han hecho han hecho gol y nosotros, pese a que en el tramite hemos sido superiores, pero nos cuesta mucho hacer gol, es un tema que viene de lejos. El fútbol es un juego de hacer gol, siempre lo digo, si no haces gol, pues no ganas. Hay que seguir, estamos ahí. El equipo ha dado buena sensación, más allá de no hacer gol, le falta en el último tercio tener un poco más de claridad», decía Garitano tras perder ante Las Palmas. «Ha sido un golpe duro, el equipo cree en lo que hace. Somos buenos en levantarnos rápido, el equipo tiene casta. Ahora a preparar el partido de Santander, dependemos de nosotros mismos».