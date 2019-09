SD Eibar La palanca de Mendilibar para mover la medular Pape Diop pugna por el balón, ayer con Escalante. / ASKASIBAR Diop, el punto de apoyo sobre el que gira el Eibar, asegura que tienen «confianza de sobra» | LETIZIA GÓMEZ EIBAR. Jueves, 19 septiembre 2019, 07:25

En las cuatro primeras jornadas del campeonato que ha disputado el Eibar se ha podido constatar que en su intento por dar con la pareja de pivotes que le convenza, José Luis Mendilibar ha encontrado en Pape Diop el punto de apoyo sobre el que pivotar el juego del Eibar. Pero como descubriría el propio Arquímedes cuando compartió su descubrimiento de la ley de la palanca con el rey Hierón II, también ha comprobado que necesita la fuerza de más hombres para mover a su equipo, de ahí que esté probando varias fórmulas, con el senegalés como punto fijo desde que pudo contar con él tras perderse por lesión el choque inaugural en Mallorca.

No ha vuelto a repetir el tándem que puso en liza en Son Moix, Sergio Álvarez y Escalante, y tampoco ha vuelto a apostar por situar al argentino junto a Diop cuando el africano aceleró su recuperación para que pudiera contar con él en El Sadar. En las dos últimas citas, en cambio, se ha decantado por dar la alternativa a Edu Expósito, el centrocampista en el que el club depositó buena parte de sus esperanzas al abonar por él más de cuatro millones de euros al Deportivo, y parece que es la pareja que mejores sensaciones le transmite, pese a que los resultados no son los esperados.

Por la experiencia que ha acumulado en sus 15 años como profesional, Pape Diop está convencido de que el Eibar no tardará en dar con la clave que empiece a desatascar la delicada situación que atraviesa el equipo. Y es que en su opinión, «el fútbol engaña un poco. Si juegas bien o haces las cosas bien, pero no puntúas, parece que la cosa está mal y no vales nada. Ahora ganas dos partidos seguidos y parece que eres el mejor del mundo. La gente pide jugar bien, pero si juegas bien y no ganas, no vale para nada. Los resultados no están llegando, pero seguro que llegarán porque cuando eres valiente y juegas para ganar, al final terminan llegando».

Entiende que la solución pasa por «corregir los detalles que nos han hecho perder», así como «mantener la intensidad, la valentía de apretar en todos los campos, no dejar que el rival haga su juego». Lo primordial a su juicio es que «no nos entren dudas por perder dos partidos de forma cruel, porque no vamos a cambiar la forma de jugar».

Lo que no cambia ni un ápice es la fe ciega que el plantel tiene en Mendilibar y en el trabajo que realizan día a día en Atxabalpe. «Confianza tenemos de sobra. Un equipo que crea ocasiones y llega no puede perder confianza. Hemos perdido por errores puntuales que hay que corregir. Somos un equipo que nos preocupamos si no jugamos como sabemos. Si somos el Eibar y perdemos, no nos quita confianza».

Por eso mismo y pese a las dos recientes remontadas que los armeros han sufrido en su contra, recuerda que «esto acaba de empezar y no es como empieza, sino como acababa», aunque admite que «para ganar partidos tenemos que estar bien los 90 minutos».

El Levante, a por la tercera

El Levante recibe el sábado en el Ciutat de Valencia al Eibar con la posibilidad de enlazar la tercera victoria seguida en casa, una racha que no repite desde la recta final de la temporada 17/18, cuando venció precisamente al Eibar (2-1), así como al Las Palmas (2-1), Málaga (1-0), Sevilla (2-1) y Barcelona (5-4). Tras haber ganado al Villarreal (2-1) y al Valladolid (2-0), el conjunto valenciano persigue el tercer triunfo ante un equipo que nunca ha ganado allí.