La paciencia ante el Zaragoza, una de las claves para Garitano

Gaizka Garitano afirma de cara al partido de mañana ante el Zaragoza en Ipurua a partir de las 18.15 horas que «se tiene que notar que nos jugamos más». A falta de cinco jornadas para el final de la liga regular no hay absolutamente nada decidido en la cabeza de la tabla para hacerse con una de las dos primeras plazas del ascenso directo a Primera. Tras ganar en Málaga de manera convincente, el Eibar quiere aprovechar que, de los cinco partidos que restan, tres debe jugarlos en Ipurua, empezando por recibir al Zaragoza y la semana que viene al Valladolid.

El entrenador armero resalta que «la semana ha ido bien, tranquila, sin los contratiempos de semanas anteriores. Hemos entrenado con mucha gente, recuperando efectivos y esta es una buena noticia. Todos son importantes. Cuanta más gente estemos, mejor, quitando a Franchu, Correa y Toño, tenemos al resto disponibles ante el Zaragoza», afirma Garitano. Por tanto, el polivalente Arbilla, que ha estado alejado en las últimas jornadas de los terrenos de juego por lesión, estará mañana ante los zaragozanos.

Del Zaragoza, el preparador armero afirma que se trata de «un equipo muy competitivo. El que más ha empatado en toda Europa. De los últimos diez partidos solo ha perdido uno. No gana, pero no pierde. Eso quiere decir que es un equipo difícil de superar. Será un partido difícil, eso seguro. Es uno de los pocos equipos que nos ha ganado y eso habla bien de ellos. Allí perdimos y eso demuestra que tienen capacidad para competir bien. Suele tener resultados muy ajustados. No meten muchos goles, pero tampoco recibe. Hace bien las cosas en defensa».

Garitano reconoce que el Eibar tiene «más en juego. Eso es lo que se tiene que notar en el campo. Ellos querrán terminar lo mejor posible, pero nosotros nos jugamos seguir ahí arriba. Que nos jugamos más se tienen que notar» y se reafirma que en «hemos de tener fortaleza mental, corazón caliente y cabeza fría. Tiene una gran importancia, pero en todas las facetas de la vida. No siento excesiva presión». La ilusión es uno de los factores que resalta Garitano, dado que «cuando te juegas ascender te tienes que ilusionar. Pelear por no bajar es lo que genera presión. Tenemos algo muy bonito por lo que luchar. La gestión de los partidos va por ahí, por impulsar la fortaleza mental. Son profesionales. Esos nervios son los que te mantienen vivo y que aprietes. El equipo está bien en ese aspecto».

Apoyo de Ipurua

Una de las claves ante el Zaragoza es no tener prisa, «hay jugar con paciencia, madurando el partido poco a poco. Todos los partidos se decidirán por pequeños detalles. Hemos sido muy regulares en toda la temporada. Sabiendo que no hemos ganado fácil, pero que casi no perdemos. No tenemos días muy malos y tenemos que seguir por ese camino, sabiendo que si hacemos las cosas bien tendremos muchas opciones. Debemos ser nosotros o ser lo más parecido a los que hemos hecho hasta ahora. Siempre que el Eibar se parezca al Eibar estaremos más cerca de ganar. Y que disfruten», apunta el responsable del banquillo azulgrana. El incondicional papel de Ipurua es otro punto de apoyo para lograr el objetivo, «aquí está la clave», dice Garitano quien recuerda que «tenemos tres de cinco en casa y po eso es muy importante que Ipurua esté lleno. Necesitamos la ayuda de la gente, que haya un gran ambiente y siempre ese aliento de la afición lo necesitamos. Agradecerles lo hecho hasta ahora, pero en la txanpa final la comunión debe seguir siendo fuerte».

Los delanteros, a tope

El Eibar podrá contar con Stoichkov para recibir al Zaragoza, el goleador armero no pudo estar la pasada jornada en Málaga al haber fallecido su padre, estuvo con su familia en Cádiz. «Ha vuelto bien, ha estado con su familia. Recuperado de la lesión muscular que tuvo en el isquiotibial. Está bien, con ganas de volver a jugar». Y apunta Garitano que los delanteros «están enchufados» en relación a Llorente y Fran Sol, que están encontrando portería y al mismo tiempo que afirma que «con cinco cambios los planteamientos varían y dan muchas opciones. Hay que aprovechar las características de algunos jugadores de principio y otros resultan más importantes saliendo después».