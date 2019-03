SD Eibar Pablo Hervías medita operarse del ligamento lateral interno Mendilibar habla con Hervías antes de que se marchara cedido al Valladolid. / Morquecho Desde el 8 de febrero, el jugador cedido en el Valladolid no se ha podido ejercitar con normalidad J. A. REMENTERÍA Martes, 12 marzo 2019, 15:18

Pablo Hervías, jugador cedido por el Eibar el pasado mes de enero al Valladolid, podría perderse lo que resta de temporada por una lesión en su rodilla izquierda que le tiene tocado desde el partido ante el Villarreal. El extremo derecho medita ahora si pasar por el quirófano. Desde aquel 8 de febrero, concretamente, Hervías no ha podido entrenar con normalidad -con un vendaje- debido a las molestias. No viajó a Barcelona para jugar en el Nou Camp, y aunque entró en las convocatorias ante Espanyol y Real Madrid, su estado físico no es el ideal. Con el ligamento lateral interno dañado, la duda radica en si intervenirse o recibir tratamiento.

El Eibar cedió al jugador riojano, canterano de la Real Sociedad, al equipo pucelano, donde ha jugado tres partidos partidos ante Huesca, Villarreal y Betis, con un total de 161 minutos en el terreno de juego.