Pretemporada Orellana finalmente no jugará el amistoso del Eibar ante Osasuna El delantero chileno entrena con el resto de sus compañeros, pero por precaución está descartado J.A.REMENTERIA Jueves, 8 agosto 2019, 14:22

El delantero Fabián Orellana no jugará esta tarde en Tafalla, a las 19.30 horas, en el choque amistoso entre el Eibar y Osasuna por no estar al cien por cien físicamente. El chileno está entrenando con el resto del equipo, pero no está aún recuperado por lo que finalmente se ha descartado su concurso ante los rojillos. Tampoco estarán disponibles para este partido Esteban Burgos y Pape Diop, con lesiones que les impedirán estar en la primera jornada liguera ante el Mallorca en Son Moix.