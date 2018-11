S.D. Eibar - Real Madrid Odriozola, en su mejor momento desde que saliera de la Real Sociedad Odriozola saluda el día que fue presentado como nuevo jugador blanco. El Madrid pagó 30 millones por él más cinco en variables. / EFE Vuelve a Gipuzkoa por primera vez desde que salió de la Real rumbo al Madrid, donde ha jugado como titular los últimos cuatro partidos ÁLVARO VICENTE SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 21 noviembre 2018, 09:30

Álvaro Odriozola (San Sebastián, 1995) vuelve por primera vez a Gipuzkoa desde que salió de la Real Sociedad el pasado verano. A Ipurua. No será hasta la penúltima jornada de Liga, allá por el 12 de mayo, cuando regrese a Anoeta. El donostiarra llega en su mejor momento desde que aterrizó en el Real Madrid. La ausencia de Carvajal por lesión le ha permitido exprimir su oportunidad y ser uno de los jugadores que más minutos suma desde que Solari cogió el banquillo blanco en sustitución del que había sido su principal valedor, Julen Lopetegui, y con el que contrariamente a lo que se intuía no jugó tanto como se esperaba. Odriozola ha respondido a la confianza con buenas actuaciones y siendo partícipe en todos los partidos de la racha triunfal de Solari, desde Melilla hasta Balaídos. El Real Madrid destacaba este lunes su gran momento de forma con un reportaje colgado en su web. «Se ha afianzado en el sistema blanco, cumpliendo en labores defensivas e incorporándose con facilidad al ataque. Ha enlazado cuatro titularidades y se ha estrenado como goleador (en el partido de Copa en Melilla) y asistente.

A Odriozola le van bien las cosas por Madrid. Por el momento mantiene una rutina muy similar a la que seguía en San Sebastián. De hecho, ha decidido estar acompañado en estos primeros meses por su hermano y por un amigo íntimo donostiarra. Los tres residen en el Soto de La Moraleja, una zona residencial de nivel alto situada muy cerca de la N-1 y desde la que tiene fácil acceso a la ciudad deportiva de Valdebebas en la que se entrena el Real Madrid.

Dicen quienes mejor le conocen que Odriozola lleva una vida tranquila. No es muy amigo de los saraos y son contadas las ocasiones en las que aparece en actos más allá de los compromisos adquiridos que tiene el Real Madrid con sus patrocinadores. Que se le recuerde solo ha aparecido rodeado de micrófonos cuando firmó por la casa de ropa El Ganso, de la que es imagen.

El exjugador de la Real Sociedad sigue siendo un chaval con la cabeza bien amueblada y que sabe bien cuál en su rol en el Real Madrid. Por eso cuando Lopetegui no contó con él ni cuando Carvajal estaba lesionado y optó por reubicar a Nacho y Lucas Vázquez en el lateral no se vino abajo. Siguió entrenando, no bajó la guardia, y el tiempo le ha dado la razón.

La única pega es que por el momento Odriozola se ha quedado fuera de la selección después de ser uno de los elegidos para jugar el Mundial de Rusia. La llegada de Luis Enrique ha supuesto un cambio total en la situación de Odriozola. El asturiano ha decidido apostar por otros futbolistas para esta demarcación. En su primera convocatoria, cuando Odriozola no estaba jugando, Luis Enrique se llevó a Carvajal y Azpilicueta. El pasado octubre la situación fue diferente en el conjunto blanco, pero el seleccionador siguió firme en sus ideas al contar con Azpilicueta. En esta ocasión Carvajal no estaba disponible por lesión, por lo que debían plantearse otras opciones, y en esas quinielas entraba Odriozola. Sin embargo, el jugador elegido por Jonny Otto.

En el partido del sábado en Ipurua, Odriozola ya tendrá la competencia de Carvajal, pero todo apunta a que seguirá teniendo un papel importante en el equipo. Y no sólo en el lateral derecho, también en el izquierdo, porque las bajas de larga duración de Nacho y Reguilón han dejado a Solari sin recursos para dosificar a Marcelo, que como Carvajal ya estará disponible para jugar frente al Eibar. En la grada de Ipurua estarán muchos de sus amigos.