Derbi en Anoeta Mendilibar: «Por ocasiones, hemos merecido la victoria» Mendilibar da instrucciones a sus jugadores durante el derbi en Anoeta. / J.M. López El de Zaldibar echó en falta «acierto y remate» pero se mostró satisfecho por «el gran juego que hemos desplegado» I. I. San Sebastián Domingo, 14 abril 2019, 20:32

José Luis Mendilibar entró a la sala de prensa de Anoeta contento. Sabedor de que incluso podía haberse llevado los tres puntos de San Sebastián. «Creo que por juego y por ocasiones nos hemos merecido ganar el partido. Nos ha faltado algo de acierto y remate, aunque hemos tenido dos palos que bien podrían haber entrado. Tenemos que estar contentos por el gran juego que hemos desplegado. Hemos dominado en un campo difícil y por lo menos nos merecíamos el empate».

El gol de Juanmi a los doce segundos del partido trastocó los planes del técnico armero. «La Real tiene parte de mérito por ese gol, pero nosotros también tenemos nuestra parte de culpa. No hemos tocado el balón en esa primera jugada del partido y hemos empezado con una mochila pesada. Parecía que íbamos a ser un desastre. Mentalmente es complicado gestionar esas situaciones, pero creo que tras el gol hemos conseguido olvidarnos de ello y hemos hecho la segunda mejor parte de la temporada».

Con 40 puntos, el Eibar tiene prácticamente sellada su permanencia un año más en Primera División, aunque Mendilibar no lo vea tan claro. «Matemáticamente no tenemos nada cerrado. Los de abajo están apretando mucho en este último tramo final de liga y no van a conceder nada. Todavía quedan 18 puntos en juego y puede pasar cualquier cosa. Aún tenemos rivales directos a los que enfrentarnos y no podemos relajarnos. Tenemos que intentar quedar lo más arriba posible y vamos a pelear por ello en lo que resta de año».

A Mendilibar no le sorprendió el juego desplegado por la Real Sociedad en el derbi. «Sabíamos que ellos iban a subir la línea de presión y que cuando nosotros tuviésemos el esférico iban a buscar hacernos daño con las contras, pero creo que el trabajo defensivo que hemos hecho ha sido realmente bueno».