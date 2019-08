Ipurua estará listo para su estreno el 15 de septiembre

Ipurua va tomando su forma definitiva. Tres meses después de que arrancaran las obras, el estadio armero se encamina hacia la fase final de su completa renovación y, aunque aún quedan muchos detalles por pulir, en el Eibar no les cabe duda alguna de que sus instalaciones estarán operativas de cara al estreno liguero que el conjunto armero afrontará el próximo 15 de septiembre, después de haber tenido que jugar las tres primeras jornadas lejos de su casa.

Pese a que el tiempo parece echarse encima, desde el club armero insisten en que la «reforma de Ipurua continúa los plazos previstos», declara el Consejero Delegado Jon Ander Ulazia, quien entre las responsabilidades de su nuevo cargo, figuran coordinación de las obras.

Según explica el mandatario eibarrés, la grada Oeste experimentará en los próximos días un nuevo impulso con la colocación de los asientos, de forma que para el primer partido liguero en casa frente al Espanyol, los abonados puedan estar ya en sus ubicaciones correspondientes.

Sin embargo, debido a motivos de seguridad en el plan de evacuación, la grada no se podrá ocupar al 100% de su capacidad total desde el primer momento. Y es que de las tres salidas de emergencia solo dos estarán operativos en las primeras citas, por lo que el aforo quedará reducido de forma provisional a 1.050 localidades.

Una medida que no afectará a los abonados recolocados en esa tribuna, que tendrán garantizado poder sentarse en su ubicación. No obstante, los tres partidos primeros partidos a disputar en casa (ante Espanyol, Sevilla y Celta) no estará disponible el graderío de la afición visitante.

El verde, la prioridad

El otro frente que concentra los esfuerzos de los operarios es la instalación del césped que solo dispondrá de un par de semanas para arraigar una vez se proceda a instalar los tepes la próxima semana. Después, aprovechando el nuevo parón liguero de octubre, se coserá la parte artificial para transformarlo en híbrido.

La construcción de la zona premium, un espacio que está teniendo mucha demanda, también está muy avanzado y se prevé que pueda comenzar a utilizarse a partir de octubre.

La que sí estará plenamente operativa es la nueva zona de prensa, donde se ubicarán las cabinas de radio, la prensa escrita y los redactores de TV, con una capacidad para 123 trabajadores de medios de comunicación.

En definitiva, con los avances que se produzcan en las próximas semanas, Ulazia está convencido de que «podremos reinaugurar un Ipurua evolucionado, más moderno y acogedor», aunque apunta que «lógicamente, la obra completa del estadio no finalizará antes del inicio de 2020, y es probable que existan algunas pequeñas molestias para los abonados a la hora de acceder al estadio, por lo que pedimos disculpas y les rogamos tengan paciencia».

Ulazia quiso destacar por último que la modernización de Ipurua no va a alterar su esencia. «Hemos hecho una inversión superior a los 20 millones, contando con el respaldo del Ayuntamiento de Eibar, de la Diputación y del Gobierno Vasco. Ipurua se moderniza y se adapta a los nuevos tiempos, pero no va a perder su esencia».