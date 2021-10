«El objetivo es dotar de recursos a los jugadores y a sus familias»

Nació en Erandio (34 años). Tiene el grado de Magisterio de Educación Primaria en Educación Física y un extenso curriculum de especialidades. Es el actual seleccionador de Euskadi de Fútbol PC y primer entrenador de los equipos de fútbol Genuine y PC en la SD Eibar. Está totalmente entregado a su labor, su figura es uno de los pilares de este área del club eibarrés.

–¿Cómo marcha el fútbol inclusivo en la SD Eibar?

–Estamos muy contentos del camino que hemos recorrido a lo largo de estas temporadas. Desde el primer día la apuesta por parte del club ha sido muy importante y esto nos está permitiendo crecer año a año, por encima incluso de los objetivos que planteamos al inicio del proyecto.

CONOCIMIENTO«Lo más difícil es conocer de primera mano la realidad de muchos jugadores y su entorno»MEJORAS«Buscamos mejorar la autoestima y la confianza para que tengan más autonomía»

–¿Cuáles son los objetivos o retos planteados?

–El objetivo principal es dotar de recursos a los jugadores y sus familias para que consigamos inculcar hábitos saludables a través del fútbol y la práctica deportiva. Para ello, desde que comenzamos nuestra andadura en el club y con la misma filosofía que compartía Ander Romarate, responsable del fútbol adaptado, diseñamos un modelo en el que los jugadores y su entorno se conciencien de la importancia de inculcar estos hábitos en su vida. Desarrollamos un modelo de trabajo donde se reporta un plan de

actividad física y nutricional a los jugadores con la intención de optimizar su salud y en paralelo su rendimiento. También nos preocupamos de abordar otros aspectos, como la importancia de mejorar la autoestima y la confianza de los jugadores para aportarles herramientas que les doten de una mayor autonomía en su día a día.

–¿Ha observado una evolución?

–Sin duda. La evolución ha sido muy grande y se ha manifestado en muchos ámbitos. En primer lugar, gracias a la batería de test físicos realizados y la cuantificación de parámetros relacionados con el rendimiento deportivo, minutos jugados, lesiones, etcétera, hemos observado que tanto en el equipo PC como en el equipo Genuine, la composición corporal, la velocidad, la fuerza, la resistencia y otros aspectos, han mejorado significativamente. También, gracias al plan de tutelados que tenemos instaurado, hemos podido conocer cómo han evolucionado en su desarrollo y autonomía personal. Esto les ha permitido, entre otras cosas, rendir mejor en sus estudios, trabajos y entorno social. Por último, hay que destacar el paso adelante que hemos dado a nivel colectivo, consiguiendo grandes resultados y mostrando una evolución importante en el modelo de juego que planteamos.

–Explíqueme las características, creo que tienen dos equipos.

–Eso es. Como indicas, tenemos dos equipos; el equipo PC, conformado por jugadores con parálisis cerebral o daño cerebral adquirido, y el equipo Genuine, que se compone de deportistas con discapacidad intelectual.

–¿Ha empezado la temporada?

–No. El equipo PC participará en tres jornadas en la máxima categoría de la liga nacional que se diputarán en los meses de enero, febrero y marzo. Los destinos serán Extremadura, Málaga y Pineda del Mar. A lo largo de esas jornadas se disputarán siete partidos y un play-off que determinará la clasificación final. Este año, a consecuencia del mundial que se celebrará en mayo, la liga se organizará únicamente a lo largo de esos tres meses. Con el equipo Genuine, se disputará una jornada en Tarragona del 12 al 14 de noviembre, donde jugaremos tres partidos, todavía falta por definir los equipos a los que nos enfrentaremos. Esta jornada se realizará para poder finalizar la temporada que quedó pendiente con motivo de la pandemia. Posteriormente, la LFP nos facilitará el calendario de la presente temporada.

–Hay un par de jugadores con la selección española, ¿no?

–En estos momentos, tenemos a tres jugadores en la selección absoluta que son Imanol Ballesteros, Borja Pombo y Héctor Gadea y dos jugadores en la preselección de la sub-19, casos de Yerik Martínez e Ibai Goikoetxea. La evolución de todos ellos, al igual que la del resto de componentes del equipo PC, ha sido espectacular, y estamos muy orgullosos de los éxitos que están consiguiendo. Si siguen dando pasos adelante, exigiéndose cada vez más, mostrando un inconformismo que les permita desarrollarse y trabajando en línea ascendente, podrán tener un horizonte muy bonito para convertirse en jugadores que marquen una etapa importante en el club, en la selección nacional y en la selección de Euskadi. Además, otros jugadores del equipo; Iker Atienza, Aitor Ucin, Patxi Velasco, Javi López, Iker Sanz, Sergio Rueda, Martín Ruiz e Imanol Elkoroberezibar, conforman el grupo de jugadores que serán convocados con la selección de Euskadi en el próximo torneo a disputar.

–¿Cuánto tiempo lleva y con qué se queda?

–Esta es mi tercera temporada en el club y la realidad es que, tanto yo como el resto del cuerpo técnico, la afrontamos con la máxima ilusión y ganas de aportar nuestro granito de arena para hacer crecer el proyecto. Destacaría muchas cosas, la gran apuesta por parte del club y las facilidades que nos dan para poder profesionalizar el fútbol PC y hacer crecer el proyecto Genuine, la visión y el camino marcado por Ander Romarate, que nos permite conseguir los objetivos planteados, la cercanía mostrada por todos los estamentos del club, desde Amaia Gorostiza, la presidenta, pasando por Mikel Larrañaga, Elisa Mangado, Jordi Clares o Aurora Cid, quienes hacen sentir a nuestros jugadores que son una parte muy importante del club. Pero, sin ninguna duda, me quedo con lo que me aportan todas las personas que conforman este proyecto y en especial con todos y cada uno de los jugadores que tengo el placer de entrenar y los que han pasado a lo largo de este tiempo. Te enseñan a valorar lo realmente importante y se convierten cada día en auténticos ejemplos de superación, que te hacen crecer como persona y profesional. Tengo clarísimo que es la experiencia profesional y humana más gratificante que me ha regalado el fútbol.

–¿Cuál es lo más complicado y lo más gratificante?

–Lo más complicado es conocer de primera mano la realidad de muchos de nuestros jugadores y su entorno. Viven auténticos dramas, pero gracias al fútbol consiguen salir adelante, sacar fuerzas y motivación necesarias para levantarse cada día con una sonrisa y con ganas de seguir luchando. Lo más gratificante es poder pertenecer a esta familia que hemos creado y ser parte de un proyecto que aporta mucho a nuestros jugadores y a sus familias.