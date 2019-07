S.D. Eibar «Estoy de nuevo en casa, donde soy feliz», declara Inui en su esperado retorno Presentación de Inui este lunes en Ipurua. / Mikel Askasibar La presidenta destacó que pese al dolor que causó su marcha, el Eibar ha aparcado «el orgullo» porque «sabemos ver lo positivo en las cosas negativas» LETIZIA GÓMEZ Lunes, 29 julio 2019, 12:15

Un día después de la conclusión de la concentración veraniega del Eibar en Austria, la presidenta Amaia Gorostiza y Fran Garagarza acompañaron a Takashi Inui en la presentación de su segunda época como jugador armero tras el impás de un año que provocó su marcha al Betis.

El acto tuvo lugar en la nueva tienda del club en Ipurua, debido a que la sala de prensa está manga por hombro por las obras que se están llevando a cabo en el estadio. Allí, la mandataria aseguró que «es un día especial porque Takashi vuelve a casa».

La presentación en la nueva tienda del club en Ipurua. / Mikel Askasibar

Una vuelta que ha creado cierta controversia entre la afición precisamente porque su salida, obviando la oferta de renovación que le presentó el club, causó una notable decepción. «Nos entristecimos por su marcha. Tomó una difícil decisión para emprender un nuevo reto, un nuevo viaje. Nos sentimos dolidos, pero respetamos su decisión».

Hubo debate interno sobre la conveniencia de su fichaje, pero Gorostiza asegura que «todos los estamentos del club hemos estado de acuerdo en que volviera, porque ha expresado sus ganas de venir. Familia con intereses compartidos. Podríamos haber tirado de orgullo y cerrado una puerta tras su salida, pero una de nuestras características es saber ver lo positivo en las cosas negativas que nos pasan». Por eso, no duda en decirle que «estamos encantados de recibirte y seguros de que vas a dar la mejor versión de ti mismo para ayudarnos a conseguir los éxitos».

En parecidos términos se ha expresado Garagarza, que ante todo quiere agradecer las facilidades dadas por el Betis, pese a que «tenía mejores ofertas que las del Eibar. En cuanto les dijimos que iríamos a por él, el Betis nos ayudó», apunta.

Insiste en que con su vuelta, el club armero recupera a un valor que dio mucho y que en su opinión, volverá a dar. «Me quedo con el abrazo que nos ha dado, que evidencia sus ganas de venir aquí. No pensar en lo que fue sino en lo que es. Recuperamos a un jugador importante con un valor alto para José Luis y convencido de que volverá a ser importante para el equipo».

El director deportivo indicó que, tras confirmarse que Cucurella no seguiría en el equipo azulgrana, el nombre de Inui fue la primera opción que se barajó. «Cuando no se dio lo de Cucurella fuimos directos a por él en esa apuesta conjunta con José Luis. Firma por tres temporadas. De los cuatro que tenemos en banda, podemos decir que Inui tendrá más duración que esta temporada. Por suerte ya está aquí, tenemos la opción que queríamos en unas buenas condiciones que no eran fáciles de realidad. El club, el técnico y la afición tienen que estar contentos. Es un jugador que dio un rendimiento altísimo. No hemos podido tenerle durante un año, pero su vuelta es una gran noticia. Queríamos que viniera cuanto antes y para Mendi ha sido muy positivo que haya podido llegar a Kossen. Su adaptación será inmediata, porque no es nuevo, aunque la situación sí lo es y se tiene que ajustar».

Llegó entonces el turno de intervención del japonés, que se traía un pequeño discurso en castellano preparado desde casa, pero ante la ausencia de un traductor no hubo opción a hacerle preguntas ya que ya que aún no se siente preparado para hablar en público. Sin poder contener los nervios, Inui aseguró sentirse «muy feliz de estar en Eibar, mi casa».

Agradeció al club que «me hayan dado esta oportunidad de volver. El año pasado fue muy difícil para mí, pero ahora estoy de nuevo en casa, donde he sido muy feliz. Estoy seguro que seguiré siendo feliz. Estoy muy contento de haberme reencontrado con mis compañeros y de cómo me han recibido en esta gran familia. Voy a trabajar duro para que la afición me apoye de nuevo».