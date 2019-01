Ningún jugador en el dique seco por vez primera esta campaña Viernes, 25 enero 2019, 07:17

Aunque Pedro León aún no tiene el alta médica y Orellana sigue arrastrando algunas molestias que, sin embargo, no le descartan para jugar mañana en Leganés, se puede decir que por primera vez en lo que va de temporada no hay ni un solo jugador del Eibar que esté parado por lesión. Ramis, que causó baja en el Camp Nou, ya ha superado sus molestias físicas y, aunque no jugó ante el Espanyol, sí que fue incluido por Mendilibar en la convocatoria definitiva. El delantero Charles ya demostró con un golazo que ha dejado atrás sus problemas en la rodilla y hasta Calavera, que ha enlazado una lesión tras otra, está entrenando con normalidad a la espera de una oportunidad.