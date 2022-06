«Es un momento difícil, pero hay que levantar la cabeza»

Garitano, tras ser apeado de la lucha por el ascenso, confesó estar viviendo un «momento difícil». El entrenador armero decía haber hecho un gran trabajo a lo largo de once meses pero «finalmente no hemos tenido suerte, hemos llegado hasta aquí y tenemos que tener la cabeza bien alta por todo lo que hemos hecho. Es una pena. Hemos logrado ochenta puntos en la Liga y en el play off hemos hecho dos buenos partidos pero nos hemos quedado fuera. Tenemos que agradecer a la afición su apoyo y pedirles disculpas porque ha hecho un gran esfuerzo todo el año».

A su juicio es duro «ver al equipo pelear, luchar, y bien, pero esto es deporte. Ahora nos toca descansar y volver de nuevo». En cuanto a las dos decepciones, crueles, en Alcorcón y ayer en el margen de una semana no deja de ser duro para Garitano quien afirma que «ha sido un final de temporada muy duro. Perdimos el pasado domingo en Alcorcón, el pasado jueves no quedamos con uno menos, sufrimos pero ganamos con un buen partido, hoy también hemos hecho un buen encuentro como para ganarlo, pero al final en pequeños detalles nos ha ganado el Girona, no me queda más que felicitarle. Es un final cruel el que hemos tenido en esta despedida de la temporada. Estamos tristes porque todo el trabajo que hemos realizado no ha tenido vuelta».

El técnico armero entendía que su equipo fue más que el Girona, «pienso que en los veinticinco últimos minutos de la segunda parte hemos hecho un gran partido con ocasiones y con buen fútbol. En la prórroga hemos presionado mucho, pero ellos con centrales grandes han resuelto y el portero de ellos ha estado muy bien. Es una pena que con 80 puntos nos hayamos quedado, pienso que el próximo año hacer esta cifra será complicado. Hemos dado la vuelta a la derrota de Alcorcón y hemos estado bien en la jornada de hoy, pienso que le hemos dado la vuelta tras haber ganado también en Girona, pero no ha podido ser».

«Quizá nos ha faltado en la primera mitad jugar con un poco más de paciencia para mover más el balón. En la segunda parte hemos estado fuertes, nos ha faltado meter el gol y se ha visto que éramos superiores. Ellos se han defendido bien. Nos ha faltado esa capacidad para meter el gol. Hemos vivido una experiencia fuerte, toca levantar la cabeza y pensar en el año que viene», finalizaba.

Edu Expósito | Jugador del Eibar «Se ha torcido todo en dos inicios»

«Después del partido de ida parecía que la victoria estaba encarrilada, pero en dos inicios se ha torcido todo. El primer gol es lógicamente un golazo, pero el segundo no nos lo podemos permitir. No podemos permitir que la primera acción de la prórroga sea para ellos. De todos modos, debemos mantener la cabeza arriba por la temporada que hemos hecho y hay que dar las gracias a la afición, porque se han volcado con nosotros durante todo el año y me da mucha pena por ellos. Esta temporada en Segunda ha habido tres equipazos arriba que hemos perdonado muy poco. Los tres de arriba estábamos muy finos, pero alguien tenía que jugar la promoción y hemos estado a una gota del ascenso».

Christian Stuani | Jugador del Girona «Era el día de marcar un gol de pase a final»

«Estoy muy orgulloso del equipo. He marcado muchos goles importantes, pero era el día de disfrutar un tanto de pase a la final. Va a ser una final muy competitiva y vamos a mostrar todas nuestras armas».