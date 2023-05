Es el momento de dar el golpe que clarifique el ascenso

El Eibar y Las Palmas saben que mañana a partir de las 21.00 horas en Ipurua se juegan muchas, pero muchas de sus opciones para el ascenso directo. Es el momento de dar el golpe clarificador hacia el ascenso de cara a las tres finales que restan ante el Racing, Sporting y Huesca. Gaizka Garitano asegura que el Eibar tiene que «seguir en la misma línea en la que estamos y ser más precisos en los últimos metros». El entrenador armero destaca que para ganar al equipo grancanario habrá que hacer un «muy buen partido y el equipo está en disposición de hacerlo».

«Es un partido importante, pero quedan otros tres más y hay que seguir ganando el siguiente partido, el siguiente y el siguiente. Es verdad que es un partido muy importante porque quedan solo doce puntos, porque jugamos en casa y porque jugamos con un rival directo. Es un partido importante que queremos ganar, pero ganemos o perdamos habrá que seguir jugando y seguir ganando. Cuando estás el primero siempre tienes esa necesidad de ganar», remarca. El Eibar está en una situación privilegiada, «me da exactamente igual lo que hagan los demás. Nosotros miramos a lo nuestro, vamos los primeros y si ganamos seguimos los primeros» y confiesa que no vio el partido del viernes entre el Alavés-Granada «porque me da igual, sé que nosotros tenemos que ganar para seguir arriba y no pierdo un segundo en mirar lo que hace el resto. Estamos en una situación privilegiada porque nos lo hemos ganado hasta ahora, y ahora hay que demostrar en los últimos partidos lo que hemos hecho durante la temporada y dar la puntilla». Ayer se jugaba en el Heliodoro Rodríguez el Tenerife-Levante, otro encuentro clave dado que si ganan los levantinos duermen hasta mañana como líderes.

«Tenemos a la afición con nosotros, Ipurua estará lleno y estamos preparados para poder hacer un buen partido. Poder conseguir una victoria nos daría una renta muy buena en la clasificación y aun así, habrá que seguir ganando. Si empatamos o perdemos habrá que ganar en Santander sí o sí. El del lunes es un partido importante, no decisivo porque habrá otros tres partidos, pero tanto para Las Palmas como para nosotros es un partido muy importante», reafirma Garitano.

La UD Las Palmas es consciente de los que se juega en Ipurua, su entrenador García Pimienta recuerda y avisa: «Si ganamos en Eibar, dependemos de nosotros». El preparador del equipo grancanario sabe que a su equipo amarillo le espera un partido «muy exigente ante el líder», pero si suman los tres puntos, alcanzarían a los armeros y además tendrían la diferencia particular a su favor. «Es un partidazo», ha expuesto y ha dicho con firmeza aquello de «tenemos que dar un golpe sobre la mesa, el equipo y la afición se lo merecen».

La suerte está echada, sin duda que el partido de mañana es de una tremenda tensión en un Ipurua que se espera presente una gran entrada ante lo que se está jugando el Eibar en su objetivo de subir directamente a Primera.