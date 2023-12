Sin miramientos y a por los tres puntos contra el débil pero peligroso Alcorcón

Duelo esta tarde a las 14.00 horas en Santo Domingo entre dos equipos hambrientos de puntos. El Eibar visita al Alcorcón con la necesidad de resarcirse de los dos últimos tropiezos en la liga, donde una expulsión en cada partido condicionaron el resultado y la progresión del equipo. El objetivo de la temporada sigue cerca y posible, la segunda plaza que da acceso directo a Primera División está a tan solo cuatro puntos (son quintos con 31), sin contar los resultados de esta jornada, pero más vale hacer los deberes pronto antes de que se complique a finales.

Es lo que sucedió hace un año, en la temporada 2021/2022 en este mismo estadio, cuando el Eibar dependía de sí mismo y falló ante un Alcorcón en una situación similar a la de ahora.

Los alfareros son colistas con 13 puntos, y ya avisan de que en el vestuario la mentalidad ha cambiado. El francés Mehdi Nafti, nuevo entrenador, no logró la victoria frente al Tenerife, pero en el fútbol el cambio de técnico da alas a las plantillas. Fuertes en su estadio, como apuntó Etxeberria el viernes en rueda de prensa, el Eibar no deberá hacer concesiones, ni andarse con miramientos, y tendrá que amarrar el partido desde la primera jugada. O al menos que el control del balón sea armero.

La rápida respuesta del equipo ante la adversidad, sea cual sea, será clave; Etxeberria lo resume en una palabra: «Competir»

La rápida respuesta del equipo ante la adversidad, sea cual sea, será clave. El técnico azulgrana lo resumió en una palabra: competir. «Analizando estos últimos partidos que nos está costando ganar, creo que en cuanto a juego no estamos peor, pero es verdad que al final nos está penalizando mucho situaciones de penaltis, de expulsiones, que cambian mucho la dinámica de los partidos. No vale solo con generar juego, con atacar más que el rival, sino que hay que competir. Y competir también es que ante situaciones evitables poder tener ese rigor para no regalar puntos».

En una liga tan igualada como es la Liga Hypermotion, ni siquiera ante el colista vale todo. Hacer de la necesidad virtud, o la necesidad hace a la vieja trotar, debe ser el leitmotiv para este Eibar, que aspira a cerrar el año con doble victoria, el próximo miércoles ante un rival directo como es el Sporting de Gijón. Ipurua apoyará, pero la concentración tanto ante el Leganés como con los asturianos debe estar al máximo. Es la diferencia entre las dos categorías, y si los armeros quieren volver, no pueden fallar ante el Leganés. No está permitido bloquearse por nervios; repetir el error del 29 de mayo de 2022.