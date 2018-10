S.D.Eibar Miguel de los Toyos: «Pase lo que pase, el Eibar y la ciudad deben seguir caminando juntos» Miguel de los Toyos posa con la bandera de la ciudad y una bufanda del club. / FÉLIX MORQUECHO Alcalde de Eibar El primer edil de la ciudad armera apuesta abiertamente por Azitain porque «Eibar no se entiende sin el Eibar ni el Eibar sin Eibar» LETIZIA GÓMEZ EIBAR. Viernes, 19 octubre 2018, 07:34

Así como el Consejo de Administración del Eibar se decanta por la candidatura de Areitio a causa de criterios empresariales, el alcalde de la localidad armera apuesta abiertamente por Azitain porque entiende que unas instalaciones que requieren semejante inversión por parte del club de la ciudad deben construirse en Eibar. Sin embargo, pese a su encendida defensa hacia Azitain, antes de comenzar la entrevista lanza un mensaje de apoyo a los directivos armeros. Entiende que los insultos y las acusaciones vertidas hacia ellos desde determinados entornos «han sobrepasado los límites». Insiste en que «creo que el debate es sano, pero el debate respetuoso resulta obligatorio. Todo lo que se salga del respeto debe ser condenable y, aunque en este caso yo tengo una perspectiva diferente a la del Consejo de Administración, les defiendo en su honorabilidad y en su honestidad. Lo han hecho todo de buena fe, han llegado a unas conclusiones en base a un proceso y es absolutamente respetable, legítimo y defendible. Las acusaciones ni son buenas ni justas».

- Esta situación recuerda e incluso supera al ambiente previo al de las elecciones.

- Las personas que dirigen el Eibar no se lo merecen. Tampoco el club. Me consta que el Eibar ha hecho un trabajo muy profundo durante mucho tiempo porque yo también he participado aportando una serie de brochazos. Las han trabajado y han llegado a una serie de conclusiones. Es verdad que hicieron una propuesta inicial para construir unas instalaciones en Azitain y permutarlas por Unbe.

- ¿No hubo ninguna posibilidad de que saliera adelante?

- Esa petición se realizó a principios de abril y pedí un informe a la secretaria municipal. No es una cuestión de voluntad porque si legalmente no se puede, con la voluntad no basta. Se plantearon varios escenarios, pero el informe habla de nulidad de pleno derecho, es decir, no se puede permutar, por lo que ese debate se acabó ahí por un principio de legalidad.

- Una cosa es lo que quiere que salga y otra, distinta, lo que cree que va a salir.

- Va a ser interesante saber los dos resultados, tanto el de las acciones como el de los accionistas. Tengo la sensación de que en este caso se ha generado un movimiento del pequeño accionista, algo que no ocurrió en las elecciones. Como afecta a las raíces, creo que se están moviendo más.

- Más allá de la cuestión sentimental, ¿qué diferencia existe entre que se ubique en Azitain o Areitio?

- Yo no planteo el debate como Azitain o Areitio, sino Eibar o Mallabia. Me pregunto más qué puede llegar a ofrecer Eibar como ciudad para una inversión del Eibar en la ciudad con el fin de que la estructura del club esté aquí, y qué puede ofrecer Mallabia para que el Eibar esté allí. ¿Por qué hay que prescindir de Unbe? El Eibar ha tomado una decisión a través de un planteamiento técnico por el cual todas sus instalaciones tienen que estar juntas. Parte de ocho instalaciones y de ahí pasan a dos, Ipurua y Ciudad Deportiva. Yo digo que en lugar de pasar de ocho a dos, se puede pasar de ocho a tres. ¿Afectaría tanto al desarrollo de los proyectos?

- ¿Tiene sentido gastar más de 18 millones en unas instalaciones para seguir usando Unbe?

- ¿Tiene sentido dejar de utilizar Unbe? Es no aprovechar sinergias existentes. Ahora mismo, el Eibar utiliza el 40% de Unbe, el equivalente a un campo entero para ellos, con lo cual la ciudad de Eibar estaría aportando ese cuarto campo que necesitan. Con un 40% de utilización de Unbe se han conseguido los mejores resultados del fútbol base del club. Entiendo que es una decisión histórica, para siempre, y hay que tener en cuenta la historia. En sus dos terceras partes de existencia, el Eibar no ha sido empresa. Es una empresa con sus obligaciones jurídicas, pero no es solo una empresa. Hay una esencia, unas raíces y una historia de las relaciones entre el club y la ciudad durante 78 años. Al menos, hay que ponerlas en valor. Eibar ha dado todo lo que el Eibar ha necesitado para ser lo que es. Y el Eibar ha dado todo a la ciudad para que estemos orgullosos del Eibar. Traducir eso a números forma parte de los 25 años de empresa, no de los 50 en los que no lo ha sido.

- Alegan que se está hipotecando el único suelo industrial que hay.

- No es cierto. Tenemos pabellones construidos en Matsaria que están vacíos. Podemos abrir un debate sobre industria, pero más que suelo, lo que faltan son empresas.

- ¿Qué se haría con ese terreno si Azitain no es la elegida?

- Defenderemos otro proyecto, pero ahora mismo existe la posibilidad de que sea la futura Ciudad Deportiva y yo me posiciono en que lo sea. Ante un proyecto más barato y más viable técnicamente, hay otro con una visión distinta que también es viable y presenta el valor añadido de que está en nuestra ciudad, algo que creo que es importante para el Eibar. Pase lo que pase, el Eibar y la ciudad tienen que seguir caminando juntos a partir del 25 de octubre.

- Un experto en superficies de hierba natural alertó de los peligros de construir en Azitain.

- Yo solo sé que Azitain está en la ladera norte con orientación sur y que Unbe tiene orientación norte, le da muy poco el sol y disponemos de un campo de hierba natural que funciona.

- ¿Entiende la postura de la directiva?

- La respeto absolutamente. Hay gente que opina que se deberían haber abstenido en su opinión, pero entiendo que han obrado dentro de su responsabilidad.

- ¿La relación se ha enturbiado?

-Para nada. Ni se enturbiará. Hay que saber defender cada posición siendo capaces de darnos un abrazo, tanto en lo personal como en lo institucional, porque el Eibar y el Ayuntamiento tenemos la obligación moral de llevarnos bien.

- ¿Qué sería de las instalaciones si el Eibar no pudiera mantenerlas ?

- Jon Ander Ulazia dijo que hasta en Segunda B se podrían mantener. Confío en su palabra y, por tanto, no me pongo en ese escenario. Pero si así fuera, estoy convencido de que si el Eibar necesitara la ayuda de la ciudad la tendría, porque nos la hemos dado mutuamente durante 78 años.

- ¿Qué opina de las políticas de subvenciones en las que también participa su partido?

- La Diputación tiene la voluntad de volver a colaborar en la remodelación de la Tribuna Oeste y espero que el Gobierno Vasco también se implique. Entiendo que si se conceden ayudas, deben ser equitativas. La Hacienda foral recauda mucho más con el Eibar en Primera y hay que ponerlo en valor.

- ¿El paquete de acciones del Ayuntamiento va a tomar partido en esta elección?

- Voy a convocar una junta de portavoces, y propondré que el Ayuntamiento se posicione y vote a favor de Azitain.