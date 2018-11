S.D. Eibar «Nos merecemos estar donde se toman las decisiones de Gipuzkoa» El máximo responsable del fútbol base del Eibar lamenta que no haya habido avances respecto al convenio LETIZIA GÓMEZ EIBAR. Domingo, 18 noviembre 2018, 09:18

Fran Garagarza ha visto refrendada su propuesta de que las futuras instalaciones deportivas del club tengan un mímino de cuatro campos y ahora confía también en que las negociaciones sobre el convenio del desarrollo del fútbol base guipzucoano se retomen y lleguen a buen puerto.

- La cantera tendrá una Ciudad Deportiva que sí cumplirá sus requisitos. ¿Satisfecho?

- Mucho. Como responsable del fútbol base me da una perspectiva de lo que es el legado del Eibar tras su paso por Primera y del futuro que le concede a nuestra cantera. Estamos con una necesidad grande de crecimiento y ahora toca empezar a trabajar para que podamos utilizarlo cuando antes.

- ¿Cómo se lo han tomado los principales beneficiarios de estas instalaciones, es decir, los intengrantes de la cantera?

- Bien. Con el número de campos que se van a edificar se va a poder trabajar con más comodidad y eficiencia. En la reunión que se hizo con los padres había opiniones para todos los gustos, pero creo que hay una satisfacción general.

- No se puede dejar al margen el asunto del convenio del desarrollo del fúbtol base guipuzcoano. ¿Ha habido algún avance desde el aldabonazo que pegaron al anunciar su desvinculación?

- Está parado. Está en el mismo punto que antes.

- Pésima señal, ¿no?

- Bueno, no me atrevo a decirlo. No hay nada nuevo. Estamos a la espera de una respuesta, porque la pelota no está en nuestro tejado. Se alargó la espera cuando no lo renovamos y se está alargando el 'stand by' en el que estamos.

- ¿Sienten que las demás partes implicadas están esperando a que el Eibar deje de estar en Primera?

- No. Personalmente al menos yo creo que no. Es una situación que se está dilatando más de lo esperad, pero no depende de nosotros.

- ¿Qué hay de la mesa de trabajo que propuso el diputado Denis Itxaso ni 24 horas después del comunicado del Eibar?

- No tenemos noticias por parte de nadie. Y precisamente lo que queremos es estar en la mesa en la que se toman las decisiones. Somos un club de Primera, que invertimos, que aportamos y que tenemos una infraestructura potente, y entendemos que como tal debemos tener la opción de sentarnos donde se toman las decisiones que afectan al fútbol guipuzcoano. Nos lo merecemos.

-¿Hay herramientas para impedir la fuga de talentos?

- Todos los chicos por debajo de edad juvenil da igual dónde estén. Porque son menores y si sus padres quieren que cambien de equipo pueden hacerlo haya convenio o no. Otra cosa es a partir de categoría juvenil. Si hay un interés en ese caso tendría que haber una negociación entre clubes. Últimamente no ha habido ningún trasvase de chicos nuestros hacia la Real.

- ¿Prevén más dificultades para captar en Gipuzkoa?

- Hemos captado a varios entre los clubes de la comarca y no hemos tenido especiales dificultades.

- ¿Se puede caminar solo?

- Como club solvente que somos entiendo que sí. Tenemos que tener buenas relaciones con el resto de equipos, especialmente con los de la comarca, pero con la Real también tenemos buena sintonía. A pesar de que no hay un convenio, entre gente de fútbol lo podemos llevar bien.