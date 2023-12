El mercado invernal de fichajes no cuenta en Segunda División con resultados positivos

El Eibar no se ha prodigado en fichajes en la Segunda División en el transcurso del mercado de invierno, pero su clasificación esta temporada una vez concluido el mes de diciembre puede abrir la puerta a la consecución de alguna incorporación durante este periodo. Sin ir más lejos, Joseba Etxebarria, en una charla celebrada en el Centro Social Untzaga y ante las preguntas de un periodista, se mostró a favor de realizar contrataciones en este mercado invernal.

Los números son elocuentes en este sentido. El equipo de Ipurua lleva 34 goles a favor y 27 en contra, por lo que la línea defensiva parece ser la que mayores problemas presenta y la que podría verse reforzada durante el presente mercado invernal con el fin de enderezar el rumbo del proyecto armero.

Segunda División En el mercado de invierno llegaron Chema, procedente del Getafe y hoy en el Alcorcón; Lasure, ex del Zaragoza, hoy en el Amorebieta; y Juan Carlos Arana, del Villarreal B, hoy cedido al Racing de Santander.

2017/2018 Fue la temporada con el mayor número de jugadores incorporados. Llegaron Orellana, Diop y Jovanovic, aunque este último no llegó a jugar.

En las dos últimas temporadas que el Eibar lleva jugando de manera consecutiva en la Liga Hypermotion, jugadores que a lo largo de toda la temporada permanecieron inactivos, es decir, que apenas contaban para el técnico en el once inicial, tuvieron que asumir después protagonismo en partidos trascendentales ante la ausencia de los titulares. Fue el caso, en la campaña anterior de Correa y Chema Rodríguez.

Juan Carlos Arana y Lasure fueron las incorporaciones la pasada campaña y ninguno de los dos sigue hoy en el equipo armero

Sucede lo mismo esta temporada con Venancio, que tuvo que jugar contra Villarreal B, Andorra y Alcorcón por sanciones de la dupla habitual; y Simic, que tuvo que entrar en el minuto 67 sustituyendo al propio Venancio por lesión.

No obstante, si nos atenemos a lo sucedido en estas dos últimas temporadas, vemos que los fichajes realizados en el mercado de invierno tampoco fueron jugadores que diesen un resultado satisfactorio y permitiesen al Eibar dar un salto de calidad.

La última temporada en Segunda, el Eibar fichó a Juan Carlos Arana, cedido al Racing de Santander y a Lasure, hoy en el Amorebieta.

Hace dos temporadas llegó la cesión de Txema, actualmente en el Alcorcón.

Últimas campañas

Y es que en las últimas campañas el Eibar no ha sido un club destacado por sus incorporaciones en el mercado invernal. En la temporada 2020/2021 llegó libre el centrocampista Aleix García procedente del Dinamo de Bucarest, un futbolista que esta temporada ha llegado a ser internacional pero al que entonces el equipo no logró sacarle partido. En las campañas 2018/2019 y 2016/2017, por ejemplo, la dirección deportiva no realizó ninguna incorporación.

Más que fichar, el Eibar se ha caracterizado más en este mercado invernal por las cesiones. Así, en la 2019/2020 llegaron prestados el portugués Rafa Soares, del Victória de Guimarães y el uruguayo Cristóforo, de la Fiorentina.

En la 2017/2018 recalaron en el mes de enero el chileno Fabián Orellana, cedido por el Valencia; Pape Diop, libre del Espanyol; y el joven central serbio Jovanovic, cedido por el Girondins de Burdeos, aunque no llegaría a jugar. No obstante, las de Orellana y Diop pueden considerarse las mejores incorporaciones del Eibar en el mercado de invierno ya que se convirtieron en jugadores fijos para Mendilibar y alcanzaron la titularidad en muchos partidos.

En la 2015/2016, Kike García recaló procedente del Middlesbrough, pero no pudo ser inscrito en la LFP al llegar tarde su ficha, por lo que no pudo jugar hasta la temporada siguiente, si bien pertenecía a la plantilla del Eibar. También llegó el centrocampista Radosevic, cedido por el Nápoles, así como el central Jon Ansotegi tras dejar la Real Sociedad. En la 2014/2015 firmaron el experimentado Borja Fernández tras haber ganado con el Atlético Calcuta la Superliga India, y el defensa central Rafa Páez. Con este último la entidad armera había logrado su cesión del Liverpool pero un error administrativo hizo que la FIFA interviniese y finalmente denegase el traspaso por defectos en el 'transfer'.