SD Eibar A Mendizorrotza soñando con la victoria La afición armera se movilizó el pasado 23 de febrero para estar con su equipo en el derbi de San Mamés frente al Athletic. / M. ASKASIBAR El Eibar buscará ante el Alavés sus primeros tres puntos fuera de Ipurua en lo que va de segunda vuelta. Tres autobuses saldrán a Vitoria con 170 seguidores, aunque se espera cerca de medio millar en la grada babazorra J. A. REMENTERÍA Jueves, 7 marzo 2019, 07:15

Mendizorrotza es la siguiente cita de la afición del Eibar, que aspira a ver cómo su equipo gana el primer partido fuera de Ipurua en lo que va de segunda vuelta. A las 13.00 horas de este sábado es la hora del derbi con los alaveses. Se han celebrado siete partidos superado el ecuador de la Liga, con cuatro duelos en casa de los que ha ganado tres al Espanyol (3-0), Girona (3-0) y Celta (1-0) y ha empatado uno con el Getafe (2-2), por contra, en sus viajes, la formación azulgrana no ha cosechado ni un solo triunfo, dos empates ante Leganés (2-2) y Sevilla (2-2) y una derrota frente al Athletic (1-0) es su bagaje. Ahora, la oportunidad se presenta ante el Alavés.

Este es un derbi con sus alicientes ante un enrachado Alavés, que esta temporada viene exhibiendo un potencial extraordinario, sabiendo sus virtudes y limitaciones, colocado en la quinta posición y con aspiraciones de reverdecer viejos laureles de cuando brilló en competición continental, en este caso en la Europa League. A falta de 12 jornadas para cerrar el torneo liguero, el objetivo del Alavés -una vez conseguida la permanencia- es volver a competir fuera de las fronteras españolas, sin descartar incluso la Champions League.

Apuntes Afición La presente temporada destaca, según los datos, por contar con el mayor desplazamiento hasta Vitoria. Aspiraciones El Alavés, con la permanencia en el bolsillo, quiere volver a Europa para reverdecer viejos laureles. Derbis Al Eibar le queda el duelo de esta sábado en Mendizorro- tza y el de Anoeta a mediados de abril frente a la Real Sociedad. Grada Mendizorrotza contará con ambiente, porque la afición armera en buen número estará con su equipo hasta el final, confiando en un triunfo que (casi) sellaría la permanencia.

Este bonito compromiso entre equipos vascos ha despertado interés entre los seguidores del Eibar. Un total de tres autocares se desplazarán a Vitoria con 170 hinchas que saldrán a las 10.30 horas de la calle Ego Gain y regresarán a las 19.30 horas, en un día donde se pretende gozar y aprovechar el sentimiento de hermandad existente entre ambas ciudades y aficiones. «De estos tres autocares, dos son de aficionados en general y uno estrictamente de peñistas», según indica Jon Agirreazaldegi de Viajes Premier, agencia oficial del Eibar, encargada de toda la logística cuando hay desplazamientos.

En esta ocasión se produce la mayor movilización a la capital alavesa desde que ambos equipos rivalizan en Primera. El primer derbi en la máxima categoría fue en la campaña 16/17, y solo salió un autocar, dado que el partido se jugó un jueves, circunstancia ésta que restó interés, mientras que la pasada temporada 17/18 salieron dos. «Este año el viaje a Vitoria cuenta con más volumen, hay un interés mayor, se trata de un choque bonito entre dos rivales muy cercanos», apunta Agirreazaldegi. El Deportivo Alavés mandó 387 entradas al Eibar y no se han vendido todas (unas 250), pero a tenor de los datos, contando que algunos aficionados viajarán por su cuenta, a Mendilibar y sus hombres no les faltará apoyo de los suyos, porque aproximadamente se estima que medio millar de aficionados armeros se harán visibles en las gradas de Mendizorrotza.

Mínima distancia

El duelo entre el Alavés y Eibar es entre distintas realidades. Los de Abelardo son quintos con 40 puntos y los armeros décimos con 34. A pesar de esos seis puntos de diferencia, a buen seguro que el derbi se va a caracterizar por la igualdad, así lo evidencia la estadística.

Los cuatro equipos vascos están en un margen muy reducido. La Real Sociedad es novena con 35 unidades, mientras que el Athletic, el peor de todos, es duodécimo con 33. Unos márgenes en los que apenas hay distancias sustanciales. Así, Mendizorrotza no puede dar la espalda a las ambiciones del Eibar ni a las de su afición.

El primer derbi de los armeros lejos de Ipurua esta campaña tuvo un final amargo, fue recientemente en San Mamés ante un Athletic que ganó con un solitario gol a los 40 segundos de Raúl García.

Restan los derbis de este sábado y el que tiene que jugarse a mediados de abril en el nuevo Anoeta ante la Real Sociedad de Imanol Alguacil, campo en el que los azulgrana no han ganado nunca. Por Ipurua han pasado la Real, que perdió 2-1, y el Alavés, que también cayó 2-1. Una estadística que no es definitiva hasta que no se juegue en Vitoria y Donostia, un aliciente más en el calendario que le espera de aquí al final al conjunto eibarrés para completar su quinta temporada seguida entre los mejores.