SD Eibar Mendilibar: «Hemos hecho las cosas terriblemente mal» «El resultado es justo porque no hemos merecido nada, me ha sorprendido mi equipo porque no esperaba estar tan mal» ha manifestado el técnico Jueves, 1 noviembre 2018

José Luis Mendilibar, entrenador del Eibar se mostró hoy muy crítico con su equipo tras la derrota ante el Sporting de Gijón (2-0) en dieciseisavos de Copta en un partido en el que su equipo actuó «terriblemente mal», pero está convencido de que tendrán opciones para poder pasar la eliminatoria.

«La valoración de mi equipo tiene que ser negativa, el resultado es justo porque no hemos merecido nada, me ha sorprendido mi equipo porque no esperaba estar tan mal«, ha manifestado Mendilibar, visiblemente molesto.

El técnico vasco reconoció que las dos lesiones condicionaron sus planes e indicó que el cambio de Diop «estaba planificado porque es un jugador que lleva muchos minutos» pero también señaló que «fue un riesgo porque ya no había más cambios».

Mendilibar no sabe todavía el alcance de las lesiones de Ramis y Calavera, pero espera que alguno de ellos pueda estar a disposición para el siguiente partido de liga.