S. D. Eibar Mendilibar: «Aún no hemos terminado todo el trabajo» El entrenador del Eibar José Luis Mendilibar da instrucciones a sus jugadores durante el partido contra el Rayo. / Mikel Askasibar «No debemos jugar con más tranquilidad, sino competir sin agobios, que no es lo mismo», señala el técnico armero EL DIARIO VASCO Miércoles, 3 abril 2019, 23:31

El entrenador del Eibar José Luis Mendilibar recalcó este miércoles, tras la victoria ante el Rayo Vallecano y los 39 puntos sumados, que no deben «pensar» que ya está hecha la salvación.

«Nosotros no podemos pararnos y debemos quedar lo más arriba posible. No está terminado todo el trabajo aún», dijo. Además declaró que el Eibar ahora debe ir «día a día» y seguir jugando todos los partidos «con la misma intensidad».

«No debemos jugar con más tranquilidad, sino competir sin agobios, que no es lo mismo. No sé qué equipos son más difíciles hoy en día, si los de arriba o los de abajo, y no sabes contra quién vas a poder sumar los tres puntos», dijo respecto a la dificultad del partido frente al Rayo. Sobre Pedro León dijo: «Es el jugador que nos puede marcar las diferencias».

El técnico del Rayo, Paco Jémez, se mostró autocrítico con los suyos al declarar que el Rayo Vallecano se ha «equivocado al meterse atrás con el resultado a favor».

«No tenemos esa virtud, y debemos defender siempre lo más adelante posible», dijo el técnico canario, que agregó que el Rayo «no está muerto» y que van a «pelear hasta el último aliento y hasta el último punto». «Estamos en una situación en la que sólo nos queda arriesgar, y cuando nos hemos metido atrás, nos hemos equivocado», incidió.

Cree que «cada vez» que su equipo se equivoca «pierde», pero recordó que sabía «la situación antes de venir aquí».

«Hemos tenido contra las cuerdas al Eibar, pero nos hemos equivocado queriendo jugar con un estilo que no es el nuestro«, dijo. Eso sí, declaró que está »encantado con la predisposición« de sus jugadores