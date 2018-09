S. D. Eibar Mendilibar sufre la baja de Escalante en la víspera del partido Mendilibar en Atxabalpe / Félix Morquecho El técnico armero espera ponerles en dificultades a un rival «que se le ve alegre, que hace goles y recibe pocos» J. A. REMENTERÍA Viernes, 28 septiembre 2018, 14:35

El anuncio de Mendilibar de la baja por una hernia del pivote Escalante para recibir mañana al Sevilla en Ipurua (18.30 horas) sorprendió a todos, en principio al propio entrenador, tal y como lo confesó, a los medios, «sí, a mí también me ha pillado de sorpresa cuando me lo han dicho. No sé si le van o no a operar pero tiene una hernia, no sabemos tampoco su tiempo de baja, vamos a ver cómo evoluciona».

El técnico armero ha convocado a 20 jugadores, además de Escalante no están Pedro León, baja de larga duración, ni Marc Cardona, que se recupera de un golpe ante el Espanyol y que estará disponible para la siguiente jornada. En la convocatoria destaca la presencia de Calavera, jugador de campo aún inédito.

Dos realidades bien distintas se van a ver las caras en el feudo armero, una, la del Eibar con derrota en la última jornada ante el Espanyol y, por el contrario, otra, con la alegría y optimismo del Sevilla tras doblegar al Real Madrid en el Sánchez Pizjuán por 3-0. El técnico hispalense ha insistido que el duelo ante los armeros es complicado, lo ha sufrido en sus propias carnes la pasada campaña cuando dirigía al Girona, perdiendo en Ipurua y en Montilivi por 4-1 y 1-4, respectivamente, e incluso recuerda que los nervionenses cayeron con Vincenzo Montella por 5-1 ante las garras de los eibarreses. Por tanto, nada de fiarse por mucho que hayan ganado al Real Madrid, incide Machín en sus mensajes.

En una semana en la que se han visto rotaciones, empezó ante el Leganés y siguió en Cornellá ante el Espanyol, esta vez ante los sevillanos es más que probable que el técnico armero apueste por el once tipo. Ha convocado a 20 jugadores, casos de Dmitrovic, Riesgo, Rubén Peña, Ramis, Arbilla, Calavera, Paulo, Bigas, Cote, Cucurella, Diop, Jordán, Sergio Álvarez, Orellana, De Blasis, Pere Milla, Enrich, Charles, Hervías y Kike García.

«El Sevilla ha cambiado, está en un buen momento, ha cogido el tranquillo de lo que quiere el míster, en un primer momento empezaron jugando con un punta y dos medios centros y un medio punta. Han variado, ahora juegan con dos puntas arriba y vienen haciendo goles, aquí jugarán igual. Banega de medio centro y dos medias puntas por delante de él y lo que no varia son los cinco de atrás, tres centrales y dos carriles. Se ve a un Sevilla alegre que mete goles y encaja pocos», afirma Mendilibar. El técnico armero ha declarado que «trataremos de ponerles en dificultades, seremos nosotros, no podemos tirarnos atrás, espero que les pongamos en dificultades con nuestro juego».