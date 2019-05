S.D. Eibar Mendilibar sueña con la décima plaza «para poner rúbrica a una buena temporada» Foto de archivo de Mendilibar. / M. Askasibar El técnico prefiere que venga Messi, «ahora, si no estuviéramos jugando la permanencia, no» J. A. REMENTERÍA Viernes, 17 mayo 2019, 13:28

Mendilibar para recibir este domingo en la despedida de la temporada a partir de las 16.15 horas ante el Barcelona en Ipurua, solo cuenta con las bajas de Rubén Peña, Bigas y Arbilla. En este ocasión la convocatoria contará con más margen de maniobra. El objetivo para el técnico armero es quedar en el décimo puesto, «sería fenomenal acabar lal décima posición sería poner rúbrica a una buena temporada», remarca el técnico. Mendilibar no tiene intención de dar 'premio' a los jugadores que menos minutos han jugado, «aquí, jugar hay que ganárselo».

Las dudas sobre Messi, si el argentino estará o no en Ipurua, si Valverde piensa o no en la final de Copa y si lo va a reservar para el choque ante los armeros, el de Zaldibar en un gesto de sinceridad señala que «prefiero que juegue, que venga, porque me gusta disfrutar de los buenos jugadores, no obstante, el Barça sin Messi es diferente, quiero que venga, pero ellos se presenten con quién se presenten, es un gran equipo. Tal y como estamos ahora mismo, quiero que venga, sería diferente si estuviéramos jugando la permanencia, entonces evidentemente desearía que no viniese».

«Ante el Barcelona afrontamos un partido complicado pero a la vez es bonito y espero que logremos la victoria, sería una buena forma de despedirnos y acabar, si es posible, en la décima posición«, apunta el máximo responsable del banquillo armero quien, a su vez, tiene palabras de elogio sobre Ernesto Valverde, «que es un entrenador sereno e ideal para el Barcelona».